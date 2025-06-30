В США снайпер застрелил двух пожарных, которые приехали тушить лесной пожар – СМИ

На горе Кенфилд вблизи города Кер-д'Ален в штате Айдахо в США во время ликвидации лесного пожара были застрелены двое пожарных. Впоследствии спецподразделение полиции обнаружило на месте тело мужчины с огнестрельным оружием.

Источник: The New York Times, CNN, Reuters

Детали: Инцидент произошел днем вблизи города Кер-д'Ален, где пожарные боролись с огнем на горе Кенфилд – популярном месте для пеших прогулок.

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По словам шерифа округа Кутенай Боба Норриса, спасатели и полицейские попали под обстрел снайпера, который использовал мощные спортивные винтовки, "чтобы быстро стрелять по спасателям". Нападавший находился в густых зарослях, был хорошо подготовлен и умел мастерски маскироваться.

Впоследствии спецподразделение SWAT обнаружило тело мужчины с пистолетом рядом. Правоохранители не исключают, что пожар могли устроить намеренно, чтобы заманить спасателей в ловушку.

Дословно: "В начале стрельбы пожарные просили о помощи после того, как двое из них получили огнестрельные ранения. Один из пожарных сообщил, что они прячутся за пожарной машиной. Был слышен голос, который говорил, что, по их мнению, пожар был устроен умышленно".

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Детали: По словам Норриса, прибывшие на место офицеры сообщили, что выстрелы раздавались из разных направлений, что может свидетельствовать об участии нескольких нападавших.

В настоящее время лесной пожар еще продолжается. Местным жителям рекомендуют внимательно следить за сообщениями властей и быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.