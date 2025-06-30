У Гаазі Трампа переконували посилити тиск на Росію, але той залишився нерішучим – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел розповів, що на закритій вечері під час саміту НАТО у Гаазі лідери намагались переконати очільника Білого дому Дональда Трампа посилити тиск на Росію, але той залишився нерішучим.

Джерело: Euractiv, "Європейська правда"

Деталі: Певел згадав, що він разом з іншими лідерами говорили з Трампом "дуже послідовно і одностайно", намагаючись переконати його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію.

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"Не з метою спричинити економічний колапс Росії – це не в наших інтересах, – а щоб вона усвідомила, що альтернативи переговорам просто немає", – додав він.

Водночас, за словами президента Чехії, нараз Трамп "залишається стриманим, але усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент".

Коли Трамп під час вечері вказав на свій попередній успіх у відносинах з Китаєм, стверджуючи, що високі мита змусили Пекін змінити свою позицію, Павел використав цей аргумент, щоб підкріпити свою точку зору у контексті тиску на Росію.

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"Я сказав: "Бачите, саме такого рішучого підходу нам зараз потрібно до Росії. Якщо Китай відчув це протягом місяця, то Росія з її економікою може відчути це протягом тижня-двох", – зауважив він.

Як відомо, 25 червня держави-члени Північноатлантичного альянсу погодилися, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій.

Також держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Збройним Силам України буде зарахована як частина оборонних витрат.

Повний текст читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями".