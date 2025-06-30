В Гааге Трампа убеждали усилить давление на Россию, но тот остался нерешительным – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел рассказал, что на закрытом ужине во время саммита НАТО в Гааге лидеры пытались убедить главу Белого дома Дональда Трампа усилить давление на Россию, но тот остался нерешительным.

Источник: Euractiv, "Европейская правда"

Детали: Певел напомнил, что он вместе с другими лидерами говорил с Трампом "очень последовательно и единодушно", пытаясь убедить его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию.

Реклама:

"Не с целью вызвать экономический коллапс России – это не в наших интересах, – а чтобы она осознала, что альтернативы переговорам просто нет", – добавил он.

В то же время, по словам президента Чехии, пока Трамп "остается сдержанным, но осознает, что это очень эффективный инструмент".

Когда Трамп во время ужина указал на свой предыдущий успех в отношениях с Китаем, утверждая, что высокие пошлины заставили Пекин изменить свою позицию, Павел использовал этот аргумент, чтобы подкрепить свою точку зрения в контексте давления на Россию.

РЕКЛАМА:

"Я сказал: "Видите, именно такого решительного подхода нам сейчас нужно к России. Если Китай почувствовал это в течение месяца, то Россия с ее экономикой может почувствовать это в течение недели-двух", – отметил он.

Как известно, 25 июня государства-члены Североатлантического альянса согласились, что обязательство тратить 5% от ВВП на оборону будет состоять из двух категорий оборонных инвестиций.

Также государства-члены НАТО, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Вооруженным Силам Украины будет зачислена как часть оборонных расходов.

Полный текст читайте в публикации "Решение НАТО по Украине и оборонным расходам: полный текст с пояснениями".