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В Гааге Трампа убеждали усилить давление на Россию, но тот остался нерешительным – президент Чехии

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПонедельник, 30 июня 2025, 10:03
В Гааге Трампа убеждали усилить давление на Россию, но тот остался нерешительным – президент Чехии
Петр Павел. фото: Getty Images

Президент Чехии Петр Павел рассказал, что на закрытом ужине во время саммита НАТО в Гааге лидеры пытались убедить главу Белого дома Дональда Трампа усилить давление на Россию, но тот остался нерешительным.

Источник: Euractiv, "Европейская правда"

Детали: Певел напомнил, что он вместе с другими лидерами говорил с Трампом "очень последовательно и единодушно", пытаясь убедить его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию.

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"Не с целью вызвать экономический коллапс России – это не в наших интересах, – а чтобы она осознала, что альтернативы переговорам просто нет", – добавил он.

В то же время, по словам президента Чехии, пока Трамп "остается сдержанным, но осознает, что это очень эффективный инструмент".

Когда Трамп во время ужина указал на свой предыдущий успех в отношениях с Китаем, утверждая, что высокие пошлины заставили Пекин изменить свою позицию, Павел использовал этот аргумент, чтобы подкрепить свою точку зрения в контексте давления на Россию.

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"Я сказал: "Видите, именно такого решительного подхода нам сейчас нужно к России. Если Китай почувствовал это в течение месяца, то Россия с ее экономикой может почувствовать это в течение недели-двух", – отметил он.

Как известно, 25 июня государства-члены Североатлантического альянса согласились, что обязательство тратить 5% от ВВП на оборону будет состоять из двух категорий оборонных инвестиций.

Также государства-члены НАТО, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Вооруженным Силам Украины будет зачислена как часть оборонных расходов.

Полный текст читайте в публикации "Решение НАТО по Украине и оборонным расходам: полный текст с пояснениями".

ТрампНАТО
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