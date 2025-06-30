Ексзалізничник і лікарка-реабілітолог наводили обстріли РФ по Одесі – правоохоронці

Правоохоронці розповіли про викриття двох агентів російських спецслужб в Одесі: чоловік постане перед судом, жінці оголошено про підозру.

Джерело: Одеська обласна прокуратура, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, 61-річна уродженка міста Одеси лікарка-реабілітолог вийшла на зв’язок із представником спецслужб РФ через месенджер та добровільно погодилася на співпрацю. За завданням "куратора" жінка збирала й передавала інформацію про розташування українських військових, переміщення техніки та позиції поблизу оборонних об’єктів в Одесі.

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Під час обшуку в травні 2025 року правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Також прокури встановили, що жінка займалася вербуванням місцевого населення, за її вказівками 35-річний одесит (за даними СБУ - експрацівник Укрзалізниці -ред.) передавав військову інформацію про особовий склад, техніку, маршрути пересування та координати підрозділів ЗСУ, розміщених на території Одеської та Вінницької областей.

У соціальних мережах він відкрито підтримував дії країни-агресора, заперечував тимчасову окупацію, принижував національну гідність українців, а також розміщував повідомлення з точними координатами місць тимчасового розташування підрозділів ЗСУ.

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Чоловіка затримали в січні 2025 року, його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161 КК України.

Щодо нього обвинувальний акт уже направлено до Приморського районного суду м. Одеси.

СБУ своєю чергою оприлюднила частину телефонної розмови, в якій чоловік отримує завдання від ворожого куратора.

Під час інструктажу ворожий спецслужбіст визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них – бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря.

Також окупанти намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ. Для цього російська агентура мала дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях, зазначають у спецслужбі.

За даними УП, обидвоє фігурантів наразі перебувають у СІЗО.