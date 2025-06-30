Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексзалізничник і лікарка-реабілітолог наводили обстріли РФ по Одесі – правоохоронці

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 червня 2025, 11:29
Ексзалізничник і лікарка-реабілітолог наводили обстріли РФ по Одесі – правоохоронці
фото СБУ

Правоохоронці розповіли про викриття двох агентів російських спецслужб в Одесі: чоловік постане перед судом, жінці оголошено про підозру.

Джерело: Одеська обласна прокуратура, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, 61-річна уродженка міста Одеси лікарка-реабілітолог вийшла на зв’язок із представником спецслужб РФ через месенджер та добровільно погодилася на співпрацю. За завданням "куратора" жінка збирала й передавала інформацію про розташування українських військових, переміщення техніки та позиції поблизу оборонних об’єктів в Одесі.

Реклама:
 

Під час обшуку в травні 2025 року правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Також прокури встановили, що жінка займалася вербуванням місцевого населення, за її вказівками 35-річний одесит (за даними СБУ - експрацівник Укрзалізниці -ред.) передавав військову інформацію про особовий склад, техніку, маршрути пересування та координати підрозділів ЗСУ, розміщених на території Одеської та Вінницької областей.

У соціальних мережах він відкрито підтримував дії країни-агресора, заперечував тимчасову окупацію, принижував національну гідність українців, а також розміщував повідомлення з точними координатами місць тимчасового розташування підрозділів ЗСУ.

РЕКЛАМА:
 

Чоловіка затримали в січні 2025 року, його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161 КК України.

Щодо нього обвинувальний акт уже направлено до Приморського районного суду м. Одеси.

СБУ своєю чергою оприлюднила частину телефонної розмови, в якій чоловік отримує завдання від ворожого куратора.

Під час інструктажу ворожий спецслужбіст визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них – бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря.

Також окупанти намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ. Для цього російська агентура мала дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях, зазначають у спецслужбі.

За даними УП, обидвоє фігурантів наразі перебувають у СІЗО.

Одесаколаборантидержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоДрони ГУР запалили нафтопереробний завод у Саратовській області РФ
У СЗР відзначили, що Путін і російські чиновники різко змінили риторику про гроші на війну
Макрон у розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні
Побиття офіцера "Азов": суд переніс засідання, бо підозрювані військові не прийшли – ЗМІ
Зеленський підтримав Алієва на тлі конфлікту Азербайджану з Росією
оновленоТретя за рік катастрофа літака ВПС РФ: біля "Саваслейки" розбився Су-34
Усі новини...
Одеса
Труханов нахамив військовому, який спитав його про пам'ятник Пушкіну
Атака на Одесу: двоє загиблих, 17 постраждалих, з них троє дітей
Через ворожу атаку на Одесу загинуло подружжя, серед постраждалих – діти
Останні новини
23:56
Вибух міни міг пошкодити танкер із нафтою після візиту до Росії — Reuters
23:45
тенісЯстремська обіграла другу ракетку світу і вийшла у друге коло Вімблдону
23:42
На фронті від початку доби відбулось 112 бойових зіткнень – Генштаб
23:31
"Не знаю, чи зможу назвати цю територію домом, вона вже зґвалтована". Історія підлітки з Луганщини
23:24
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Іжевського електромеханічного заводу "Купол"
22:48
ЗМІ дізнались, хто стане новим послом Німеччини в Україні
22:46
Суспільне: Макрон після розмови з Путіним телефонував Зеленському
22:20
Сенат США ухвалив "один великий прекрасний закон" Трампа
22:17
оновленоДрони ГУР запалили нафтопереробний завод у Саратовській області РФ
22:15
Зеленський підтвердив загибель комбрига Захаревича через удар РФ по Гуляйполю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: