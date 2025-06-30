Экс-железнодорожник и врач-реабилитолог наводили обстрелы РФ по Одессе – правоохранители

Правоохранители рассказали о разоблачении двух агентов российских спецслужб в Одессе: мужчина предстанет перед судом, женщине объявлено о подозрении.

Источник: Одесская областная прокуратура, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, 61-летняя уроженка города Одессы, врач-реабилитолог, вышла на связь с представителем спецслужб РФ через мессенджер и добровольно согласилась на сотрудничество. По заданию "куратора" женщина собирала и передавала информацию о расположении украинских военных, перемещении техники и позиции вблизи оборонительных объектов в Одессе.

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Во время обыска в мае 2025 года правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

Также прокуроры установили, что женщина занималась вербовкой местного населения, по ее указаниям 35-летний одессит (по данным СБУ - экс-работник Укрзализныци -ред.) передавал военную информацию о личном составе, технике, маршрутах передвижения и координатах подразделений ВСУ, размещенных на территории Одесской и Винницкой областей.

В социальных сетях он открыто поддерживал действия страны-агрессора, отрицал временную оккупацию, унижал национальное достоинство украинцев, а также размещал сообщения с точными координатами мест временного расположения подразделений ВСУ, сообщает прокуратура.

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Мужчину задержали в январе 2025 года, его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161 УК Украины.

В отношении него обвинительный акт уже направлен в Приморский районный суд г. Одессы.

СБУ в свою очередь обнародовала часть телефонного разговора, в котором мужчина получает задание от вражеского куратора.

Во время инструктажа российский спецслужбист определил фигуранту приоритетные цели для огневого поражения. Среди них – боевые позиции ПВО и запасные командные пункты украинских войск, которые защищают Одессу и акваторию Черного моря.

Также оккупанты пытались попасть по грузовым эшелонам ВСУ. Для этого российская агентура должна была получить графики движения военных поездов и геолокации их остановок на транзитных станциях, отмечают в спецслужбе.

По данным УП, оба фигуранта сейчас находятся в СИЗО.