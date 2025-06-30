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ДБР: Чотирьох військових з київської частини арештували, бо відмовилися їхати в зону бойових дій  

Олександр ШумілінПонеділок, 30 червня 2025, 11:50
ДБР: Чотирьох військових з київської частини арештували, бо відмовилися їхати в зону бойових дій  
Фото: ДБР

Четверо військовослужбовців з київської частини відмовились вирушити до району проведення бойових дій, через що їх підозрюють у непокорі.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій…

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Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту".

Деталі: В ДБР заявили, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

бойові діїДБР
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