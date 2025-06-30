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ГБР: Четырех военных из киевской части арестовали за отказ ехать в зону боевых действий

Александр ШумилинПонедельник, 30 июня 2025, 11:50
ГБР: Четырех военных из киевской части арестовали за отказ ехать в зону боевых действий
Фото: ГБР

Четверо военнослужащих из киевской части отказались отправиться в район проведения боевых действий, из-за чего их подозревают в неповиновении.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Дословно: "Установлено, что в разное время военнослужащие одной из частей, дислоцированной в Киевской области, несмотря на пригодность к службе, отказались отправиться в район проведения боевых действий...

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Всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 402 УК Украины — неповиновение, совершенное в условиях военного положения, и взяты под стражу".

Детали: В ГБР заявили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

боевые действияГБР
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