В Україну з Румунії екстрадували організатора злочинної групи паліїв

В Україну екстрадували організатора злочинної групи паліїв, який переховувався в Румунії.

Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, чоловік виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення РФ та анонімно сформував групу з 11 осіб, які за грошову винагороду підпалювали майно громадян у різних регіонах країни. І виконавців, і замовників він знаходив через телеграм-канали, сподіваючись на повну анонімність.

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Вартість одного підпалу становила від 500 до 3000 доларів. За ці гроші зловмисники ретельно готувалися: проводили розвідку, виготовляли "коктейлі Молотова" та звітували перед "замовниками" відеодоказами виконаної роботи. Усього вони встигли знищити чотири приватні будинки та п’ять квартир, зазначає поліція.

Одинадцятьох виконавців слідчі Головного слідчого управління поліції та оперативники Департаменту карного розшуку затримали ще у січні 2024 року. За кілька місяців поліцейські вирахували і самого організатора – 27-річного безробітного, який переховувався у Румунії.

25 червня 2025 року його передали українським правоохоронцям на пункті пропуску "Орлівка" в Одеській області. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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"Ця історія ще раз доводить: телеграм створює лише ілюзію анонімності. Правоохоронці знайдуть усіх – навіть тих, хто ховається за кордоном і думає, що анонімність у мережі врятує від покарання".