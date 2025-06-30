В Украину из Румынии экстрадировали организатора преступной группы поджигателей

В Украину экстрадировали организатора преступной группы поджигателей, который скрывался в Румынии.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, мужчина выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения РФ и анонимно сформировал группу из 11 человек, которые за денежное вознаграждение поджигали имущество граждан в разных регионах страны. И исполнителей, и заказчиков он находил через телеграмм-каналы, надеясь на полную анонимность.

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Стоимость одного поджога составляла от 500 до 3000 долларов. За эти деньги злоумышленники тщательно готовились: проводили разведку, изготавливали "коктейли Молотова" и отчитывались перед "заказчиками" видеодоказательствами выполненной работы. Всего они успели уничтожить четыре частных дома и пять квартир, отмечает полиция.

Одиннадцать исполнителей следователи Главного следственного управления полиции и оперативники Департамента уголовного розыска задержали еще в январе 2024 года. Через несколько месяцев полицейские вычислили и самого организатора – 27-летнего безработного, который скрывался в Румынии.

25 июня 2025 года его передали украинским правоохранителям на пункте пропуска "Орловка" в Одесской области. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Дословно НПУ: "Эта история еще раз доказывает: телеграмм создает лишь иллюзию анонимности. Правоохранители найдут всех – даже тех, кто скрывается за границей и думает, что анонимность в сети спасет от наказания".