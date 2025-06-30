Після звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ

За місяць після звільнення з посади начальника Херсонської МВА Романа Мрочка його родичі придбали великий будинок у передмісті Києва, вартість якого може сягати 300-500 тисяч доларів.

Джерело: розслідування регіонального видання Херсонщини "Мост"

Дослівно: "В ході моніторингу майнового стану родичів Мрочка ми зʼясували, що мати та батько експосадовця наприкінці травня 2025 року придбали великий будинок та дві земельні ділянки у селі Петропавлівська Борщагівка. Третьою співвласницею будинку є Ірина Григоренко.

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Будинок на вулиці Травневій, 11 має загальну площу 579.4 квадратних метри і займає дві ділянки. Його точна вартість невідома, хоча поруч продають будинки по 300, 350 та навіть 500 тисяч доларів".

Деталі: Зокрема, будинок по-сусідству, який трохи менший, зате візуально більш сучасний, ще й з басейном, продають за 510 тисяч доларів. А схожий за дизайном та розміром будинок неподалік продають за 420 тисяч.

Мати Романа Мрочка Любов Іванівна вже володіє квартирою у Києві на проспекті Європейського Союзу, де її невістка Інна Мрочко зареєстрована як ФОП.

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Батько Романа Мрочка – військовий пенсіонер. Він періодично судиться з державою за доплати та збільшення пенсії. У 2019 році, коли він звільнився з концерну Укроборонпром, його пенсія складала 130 810 гривень. Ще 210 тисяч гривень він отримав через суд з Пенсійного фонду.

З декларації також відомо, що батько Романа Мрочка, станом на 2020 рік, мав заощадження у сумі 39 тисяч доларів та трохи більше двох мільйонів гривень виручив від продажу нерухомості. Ще 642 828 гривень він задекларував як річну зарплатню в Укроборонпромі.

Любов Мрочко, станом на 2019 рік, отримала 15 тисяч гривень пенсії та мала новенький Lexus.

В тому ж році родина задекларувала купівлю квартири у Києві вартістю всього 544 260 гривень, тієї самої, де зареєстрований ФОП Інни Мрочко. Ця квартира знаходиться у ЖК Варшавський, де квартири коштують набагато дорожче.

У ЗМІ зазначають, що статки батьків Мрочка не дозволили б придбати дві третини будинку під Києвом.

Водночас чочно сказати, хто така Ірина Миколаївна Григоренко, якій належить третина будинку, важко. Відомо, що вона мешкає на Вінниччині, як і батьки Мрочка. Хоча нам відомо, що дядько Романа Миколайовича Ярослав Мрочко є співзасновником обслуговуючого кооперативу "Ведмеже" з села Медмеже Вушко. Там його співзасновником є такий собі Микола Григоренко.

Також у списках партії "Голос", вінницьку організацію якої на момент 2020 року очолював двоюрідний брат ексначальника Херсонської МВА Ярослав Мрочко, балотувалася Юлія Григоренко, яка працювала адміністратором у ФОП Ярослава Мрочка.

Журналісти припускають, що Ірина Григоренко може бути родичкою або хорошою знайомою родини Мрочків.

Також вони підозрюють, що будинок під Києвом придбав сам Мрочко, який в останній декларації показав заощадження на понад 300 тисяч доларів, проте записав його на батьків та третю особу.