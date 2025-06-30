После увольнения семья начальника Херсонской МВА Мрочко приобрела имение под Киевом – СМИ

Через месяц после увольнения с должности начальника Херсонской МВА Романа Мрочко его родственники приобрели большой дом в пригороде Киева, стоимость которого может достигать 300-500 тысяч долларов.

Источник: расследование регионального издания Херсонщины "Мост"

Дословно: "В ходе мониторинга имущественного положения родственников Мрочко мы выяснили, что мать и отец экс-чиновника в конце мая 2025 года приобрели большой дом и два земельных участка в селе Петропавловская Борщаговка. Третьей совладелицей дома является Ирина Григоренко.

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Дом на улице Майской, 11 имеет общую площадь 579.4 квадратных метра и занимает два участка. Его точная стоимость неизвестна, хотя рядом продают дома по 300, 350 и даже 500 тысяч долларов".

Детали: В частности, дом по-соседству, который немного меньше, зато визуально более современный, еще и с бассейном, продают за 510 тысяч долларов. А похожий по дизайну и размеру дом неподалеку продают за 420 тысяч.

Мать Романа Мрочко Любовь Ивановна уже владеет квартирой в Киеве на проспекте Европейского Союза, где ее невестка Инна Мрочко зарегистрирована как ФЛП.

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Отец Романа Мрочко - военный пенсионер. Он периодически судится с государством за доплаты и увеличение пенсии. В 2019 году, когда он уволился из концерна Укроборонпром, его пенсия составляла 130 810 гривен. Еще 210 тысяч гривен он получил через суд из Пенсионного фонда.

Из декларации также известно, что отец Романа Мрочко, по состоянию на 2020 год, имел сбережения в сумме 39 тысяч долларов и чуть более двух миллионов гривен выручил от продажи недвижимости. Еще 642 828 гривен он задекларировал как годовую зарплату в Укроборонпроме.

Любовь Мрочко, по состоянию на 2019 год, получила 15 тысяч гривен пенсии и имела новенький Lexus.

В том же году семья задекларировала покупку квартиры в Киеве стоимостью всего 544 260 гривен, той самой, где зарегистрирован ФЛП Инны Мрочко. Эта квартира находится в ЖК Варшавский, где квартиры стоят гораздо дороже.

В СМИ отмечают, что состояние родителей Мрочко не позволили бы приобрести две трети дома под Киевом.

В то же время точно сказать, кто такая Ирина Николаевна Григоренко, которой принадлежит треть дома, трудно. Известно, что она живет в Винницкой области, как и родители Мрочко. Хотя нам известно, что дядя Романа Николаевича Ярослав Мрочко является соучредителем обслуживающего кооператива "Медвежье" из села Медмеже Вушко. Там его соучредителем является некий Николай Григоренко.

Также в списках партии "Голос", винницкую организацию которой на момент 2020 года возглавлял двоюродный брат экс-начальника Херсонской МВА Ярослав Мрочко, баллотировалась Юлия Григоренко, которая работала администратором в ФЛП Ярослава Мрочко.

Журналисты предполагают, что Ирина Григоренко может быть родственницей или хорошей знакомой семьи Мрочко.

Также они подозревают, что дом под Киевом приобрел сам Мрочко, который в последней декларации показал сбережения на более 300 тысяч долларов, однако записал его на родителей и третье лицо.