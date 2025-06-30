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ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцПонеділок, 30 червня 2025, 18:02
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну торговельного безвізу
Ілюстративне фото: Getty Images

Єврокомісар Марош Шефчович повідомив, що Європейська комісія та Україна узгодили основні принципи перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які запроваджували пільговий режим для українських експортерів до 5 червня 2025 року.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Україна та Євросоюз досягли принципової згоди щодо перегляду положень про лібералізацію торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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"Ми раді повідомити, що Комісія та Україна досягли принципової домовленості щодо перегляду нашої двосторонньої поглибленої та всеохоплюючої угоди про вільну торгівлю після завершення процесу консультацій відповідно до статті 29. Ця угода відкриває нову главу в торговельних відносинах між Україною та ЄС", – заявив Шефчович.

Він розповів, що новий варіант угоди "встановлює довгострокові передбачувані та взаємовигідні рамки, які принесуть користь експортерам, бізнесу та фермерам з обох сторін, а також зміцнить шлях України до членства в ЄС".

Угода, зокрема, містить зобов'язання України поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до стандартів ЄС до 2028 року, відповідно до цілей вступу до ЄС. 

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Нагадаємо:

  • Раніше у Єврокомісії розповіли "ЄвроПравді", що 6 червня на зміну "торговельному безвізу" з Україною набудуть чинності перехідні заходи, які повернуть українських експортерів до тарифних квот у рамках наявної зони вільної торгівлі України з ЄС, з деякими преференціями.
  • Перехідні заходи діятимуть, поки Україна та ЄС не завершать переговори щодо внесення змін до існуючої поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі України з ЄС, нова редакція якої міститиме довгострокові умови для українських експортерів у ЄС, включаючи елементи подальшої лібералізації торгівлі.
  • Ще наприкінці квітня "ЄвроПравда" писала, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня, але забезпечить плавний перехід до нової схеми, відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію: де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Більше за темою читайте в статті Нові умови торгівлі з ЄС. Чому Брюссель "карає" Україну і про що домовляється Київ.

УкраїнаЄСторгівля
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