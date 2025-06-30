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Єврокомісар про оновлену угоду: ЄС обмежить експорт українських яєць, цукру та пшениці

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцПонеділок, 30 червня 2025, 18:33
Єврокомісар про оновлену угоду: ЄС обмежить експорт українських яєць, цукру та пшениці
Ілюстративне фото: Getty Images

Єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович заявив, що нова версія редакції угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС встановлює ряд додаткових обмежень для експорту деяких видів української агропродукції в Євросоюз, зокрема яєць, цукру й пшениці, але передбачає розширення загальних квот.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Обсяги деяких чутливих товарів (яйця, цукор і пшениця), які експортуються з України в ЄС, будуть обмежені квотами, які тим не менш є більшими за попередньо встановлені в ПВЗВТ.

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"Для чутливих товарів, таких як яйця, цукор і пшениця, квоти збільшилися, але залишилися нижче історичних обсягів торгівлі, щоб забезпечити стабільність ринку ЄС. Для менш чутливих продуктів квоти були збільшені помірно, а деякі продукти будуть повністю лібералізовані", – заявив Шефчович.

Він додав, що, своєю чергою, "Україна збільшить квоти на експорт свинини, м'яса птиці та цукру, а також зменшить або скасує мита на інші товари". 

Це збільшить експортні можливості для європейських фермерів, особливо в сусідніх з Україною країнах-членах ЄС. 

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"Ми також домовилися переглянути цю угоду в найближчі роки, беручи до уваги економічну інтеграцію України та її прогрес у наближенні до стандартів ЄС", – сказав єврокомісар.

Варто зауважити, що угода ще не фіналізована і поки не вступає в силу: має місце лише досягнення принципової домовленості сторін. Тепер Україна та ЄС працюватимуть над доопрацюванням технічних елементів угоди. 

Держави-члени ЄС та Європейський парламент будуть поінформовані про деталі угоди найближчими днями.

По завершенню технічної роботи, ЄС та Україна розпочнуть відповідні процедури для формального схвалення переглянутої ПВЗВТ.

З боку ЄС – Єврокомісія ухвалить пропозицію для рішення Ради ЄС, щоб вона схвалила угоду.  Після цього угода буде офіційно ухвалена Комітетом асоціації між Україною та ЄС.

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Більше за темою читайте в статті Нові умови торгівлі з ЄС. Чому Брюссель "карає" Україну і про що домовляється Київ.

ЄСУкраїнаторгівля
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