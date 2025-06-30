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Еврокомиссар об обновленном соглашении: ЕС ограничит экспорт украинских яиц, сахара и пшеницы

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцПонедельник, 30 июня 2025, 18:33
Еврокомиссар об обновленном соглашении: ЕС ограничит экспорт украинских яиц, сахара и пшеницы
Иллюстративное фото: Getty Images

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что новая версия редакции соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС устанавливает ряд дополнительных ограничений для экспорта некоторых видов украинской агропродукции в Евросоюз, в частности яиц, сахара и пшеницы, но предусматривает расширение общих квот.

Источник: корреспондентка "Европейской правды"

Детали: Объемы некоторых чувствительных товаров (яйца, сахар и пшеница), которые экспортируются из Украины в ЕС, будут ограничены квотами, которые, тем не менее, больше предварительно установленных в УВЗСТ.

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"Для чувствительных товаров, таких как яйца, сахар и пшеница, квоты увеличились, но остались ниже исторических объемов торговли, чтобы обеспечить стабильность рынка ЕС. Для менее чувствительных продуктов квоты были увеличены умеренно, а некоторые продукты будут полностью либерализованы", – заявил Шефчович.

Он добавил, что в свою очередь "Украина увеличит квоты на экспорт свинины, мяса птицы и сахара, а также уменьшит или отменит пошлины на другие товары".

Это увеличит экспортные возможности для европейских фермеров, особенно в соседних с Украиной странах-членах ЕС.

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"Мы также договорились пересмотреть это соглашение в ближайшие годы, принимая во внимание экономическую интеграцию Украины и ее прогресс в приближении к стандартам ЕС", – сказал еврокомиссар.

Стоит заметить, что соглашение еще не финализировано и пока не вступает в силу: имеет место лишь достижение принципиальной договоренности сторон. Теперь Украина и ЕС будут работать над доработкой технических элементов соглашения.

Государства-члены ЕС и Европейский парламент будут проинформированы о деталях соглашения в ближайшие дни.

По завершению технической работы, ЕС и Украина начнут соответствующие процедуры для формального одобрения пересмотренной УВЗСТ.

Со стороны ЕС – Еврокомиссия примет предложение для решения Совета ЕС, чтобы он одобрил соглашение. После этого соглашение будет официально принято Комитетом ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним:

Больше по теме читайте в статье Новые условия торговли с ЕС. Почему Брюссель "наказывает" Украину и о чем договаривается Киев.

ЕСУкраинаторговля
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