У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини

Поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія затримала 16-річного підлітка за підозрою у вбивстві українки та її малолітньої дитини в місті Дорстен. Хлопець визнав провину.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Тіло жінки знайшли на лісовій дорозі округу Гольстергаузен у Дорстені в неділю вранці. Поліція, яку викликали на місце події, констатувала смерть жінки і виявила тіло дитини в кущах неподалік.

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Як встановили правоохоронці, загиблі – 32-річна громадянка України та її однорічна донька, що мешкали в Дорстені. Судово-медична експертиза підтвердила насильницьку смерть.

Наступного дня у справі було затримано 16-річного українця, який сам звернувся до правоохоронців на місці злочину і зізнався у причетності до вбивства.

Інших даних, зокрема про можливі мотиви вбивства, правоохоронці публічно не розкривають.

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Як зазначає Spiegel, неподалік від місця, де знайшли тіла жінки й дитини, в пʼятницю сталась спроба пограбування. Наразі конкретних доказів зв'язку між цими злочинами немає.

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