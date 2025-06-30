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В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 30 июня 2025, 19:23
В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка
фото: Spiegel

Полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия задержала 16-летнего подростка по подозрению в убийстве украинки и ее малолетнего ребенка в городе Дорстен. Парень признал вину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Тело женщины нашли на лесной дороге округа Гольстергаузен в Дорстене в воскресенье утром. Полиция, вызванная на место происшествия, констатировала смерть женщины и обнаружила тело ребенка в кустах неподалеку.

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Как установили правоохранители, погибшие – 32-летняя гражданка Украины и ее годовалая дочь, проживавшие в Дорстене. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственную смерть.

На следующий день по делу был задержан 16-летний украинец, который сам обратился к правоохранителям на месте преступления и признался в причастности к убийству.

Других данных, в частности о возможных мотивах убийства, правоохранители публично не раскрывают.

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Как отмечает Spiegel, недалеко от места, где нашли тела женщины и ребенка, в пятницу произошла попытка ограбления. Пока конкретных доказательств связи между этими преступлениями нет.

Напомним:

Германияубийствокриминал
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