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Львовская ОВА разрешала выезд мужчин за границу по письмам с подписью Александра III – СМИ

Анастасия ПроцПонедельник, 30 июня 2025, 21:16
Львовская ОВА разрешала выезд мужчин за границу по письмам с подписью Александра III – СМИ
фото: NGL.media

Львовская областная военная администрация согласовывала выезд мужчин за границу на основании обращений от несуществующей общественной организации, которая в своих письмах использовала логотип российского банка и подпись российского императора Александра III.

Источник: расследование NGL.media

Детали: По данным журналистов, речь идет об организации "Гуманитарная надежда нации", которая в своих обращениях к Львовской ОВА называла себя то общественной организацией, то "украинско-французской группой". В Министерстве юстиции Украины подтвердили, что такая организация не зарегистрирована. Ее электронная почта, с которой присылали письма, пока неактивна.

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Журналисты отмечают, что "Гуманитарная надежда нации" в своих письмах к Львовской ОВА использовала логотип российского "Газпромбанка" и подпись российского императора конца XIX века Александра III. Директором организации значился Александр Николенко – в реестрах в Украине зарегистрированы сотни людей с таким именем и фамилией.

 
фото: NGL.media

В течение осени 2022 года Львовская ОВА получила пять писем от "Гуманитарной надежды нации". Приказы, которыми за подписью председателя ЛОВА Максима Козицкого одобряли выезд за границу, принимали или в тот же день, или на следующий. Выехать разрешили восьми мужчинам.

По данным анализа NGL.media, по крайней мере семеро из восьми мужчин, которым разрешили выезд от "Гуманитарной надежды нации" не вернулись в Украину. Они выезжали на автомобилях, поездах и даже пересекали границу пешком – как правило, через несколько дней после выдачи приказов главы ЛОВА.

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Одним из таких мужчин был 25-летний Артем Лущан из Днепра. В ноябре 2022 года Артем Лущан вместе с тогдашним внештатным советником председателя ЛОВА Алексеем Шевчуком пересек украинско-польскую границу. За три дня до этого Лущан был внесен в систему "Шлях" как водитель-волонтер – на основании обращения организации "Гуманитарная надежда нации", которая просила разрешить ему выезд для якобы перевозки гуманитарного груза.

По данным журналистов, Шевчук вернулся в Украину через три дня, а Лущан остался за границей.

Еще один человек – Сергей Валиводзь – получил два разрешения на выезд: один – по обращению "Гуманитарной надежды нации", другой – от ОО "Львовский путешественник", которая также не зарегистрирована.

В ответ на запрос журналистов Львовская ОВА сообщила, что знает только об одном мужчине, который нарушил сроки пребывания за границей. В июне 2024 года Госпогранслужба отменила ему разрешение на выезд. В администрации также заявили, что "за достоверность представленных данных, указанных в письмах, ответственность несли исключительно заявители, которые их подавали".

Алексей Шевчук на вопросы журналистов не ответил. Связаться с другими мужчинами, которые выехали по обращению "Гуманитарной надежды нации", NGL.media не удалось.

Львовщинаграница
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