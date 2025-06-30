На Миколаївщині вирує понад 50 пожеж, вогонь дістався до обласного центру

У Миколаївській області станом на вечір 30 червня зареєстрували понад 50 пожеж загальною площею понад 400 га.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "У місті наразі вирує три масштабні пожежі, де вогонь через поривчастий вітер підібрався до житлового сектору. У мікрорайоні Тернівка, де орієнтовна площа становить 10 га, полум'я встигло пошкодити 2 житлові будинки та 3 господарчі споруди".

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Фото - ДСНС Миколаївщини

Фото - ДСНС Миколаївщини

Деталі: Рятувальники додають, що сильний поривчастий вітер додає складнощів у гасінні. Для ліквідації пожеж залучені резервні караули, залучено техніку для підвозу води.

Допомагають вогнеборці місцевих пожежних охорон, сприяють місцеві підприємства у наданні спецтехніки та водовозок.