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На Миколаївщині вирує понад 50 пожеж, вогонь дістався до обласного центру

Тетяна ОлійникПонеділок, 30 червня 2025, 22:17
На Миколаївщині вирує понад 50 пожеж, вогонь дістався до обласного центру
Фото - ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області станом на вечір 30 червня зареєстрували понад 50 пожеж загальною площею понад 400 га.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "У місті наразі вирує три масштабні пожежі, де вогонь через поривчастий вітер підібрався до житлового сектору. У мікрорайоні Тернівка, де орієнтовна площа становить 10 га, полум'я встигло пошкодити 2 житлові будинки та 3 господарчі споруди".

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Фото - ДСНС Миколаївщини
 
Фото - ДСНС Миколаївщини

Деталі: Рятувальники додають, що сильний поривчастий вітер додає складнощів у гасінні. Для ліквідації пожеж залучені резервні караули, залучено техніку для підвозу води.

Допомагають вогнеборці місцевих пожежних охорон, сприяють місцеві підприємства у наданні спецтехніки та водовозок.

Миколаївська областьпожежа
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