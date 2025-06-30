На Миколаївщині вирує понад 50 пожеж, вогонь дістався до обласного центру
Понеділок, 30 червня 2025, 22:17
У Миколаївській області станом на вечір 30 червня зареєстрували понад 50 пожеж загальною площею понад 400 га.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "У місті наразі вирує три масштабні пожежі, де вогонь через поривчастий вітер підібрався до житлового сектору. У мікрорайоні Тернівка, де орієнтовна площа становить 10 га, полум'я встигло пошкодити 2 житлові будинки та 3 господарчі споруди".
Реклама:
Деталі: Рятувальники додають, що сильний поривчастий вітер додає складнощів у гасінні. Для ліквідації пожеж залучені резервні караули, залучено техніку для підвозу води.
Допомагають вогнеборці місцевих пожежних охорон, сприяють місцеві підприємства у наданні спецтехніки та водовозок.