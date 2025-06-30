Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Николаевщине бушует более 50 пожаров, огонь добрался до областного центра

Татьяна ОлейникПонедельник, 30 июня 2025, 22:17
На Николаевщине бушует более 50 пожаров, огонь добрался до областного центра
Фото - ГСЧС Николаевской области

В Николаевской области по состоянию на вечер 30 июня зарегистрировали более 50 пожаров общей площадью более 400 га.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В городе сейчас бушует три масштабных пожара, где огонь из-за порывистого ветра подобрался к жилому сектору. В микрорайоне Терновка, где ориентировочная площадь составляет 10 га, пламя успело повредить 2 жилых дома и 3 хозяйственные постройки".

Реклама:

Детали: Спасатели добавляют, что сильный порывистый ветер добавляет сложностей в тушении. Для ликвидации пожаров привлечены резервные караулы, привлечена техника для подвоза воды.

 
Фото - ГСЧС Николаевской области
 
Фото - ГСЧС Николаевской области

Помогают пожарные местных пожарных охран, способствуют местные предприятия в предоставлении спецтехники и водовозок.

Николаевская областьпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В рядах Воздушных сил обнаружили "крота", завербованного ФСБ
обновлено, фото, видеоУтренний удар по Полтаве: пылало здание ТЦК, 2 погибших, 11 раненых
фото, видео Дроны атаковали российские Липецк и Елец: там расположены военные аэродром и завод
уточнено. фото, видеоНа окраине Житомира произошел взрыв: два человека погибли, 24 пострадавших
"Украинская правда" узнала, кто внес залог за Чернышова
фото, видеоПосле "референдума" у Орбана запустили новую рекламу с карикатурным Зеленским
Все новости...
Николаевская область
Оккупанты ударили по Николаевщине – убили мужчину и ранили женщину
Россияне нанесли удар по Очаковому: среди раненых – двое детей
Россияне повредили сельхозпредприятие на Николаевщине
Последние новости
11:33
Президент Чехии не гарантирует сохранение военной помощи Киеву после парламентских выборов
11:29
Курс - за 50. Почему дорожает евро и сколько будет стоить до конца года
11:25
Компания DIM уволила маркетолога, которая внесла 44 млн залога за Чернышева
11:23
Ученые назвали неожиданную причину ночных кошмаров, связанную с потреблением молочных продуктов
11:16
боксНовицкий снялся с боя против Сиренко из-за тяжелой травмы
11:11
Курс валют на 3 июля: евро прекратил серию роста
11:09
видеоСБУ: Дроны взорвали склады боеприпасов РФ возле Харцызска
10:59
фото Взрывы под Житомиром 2 июля: всего 82 пострадавших, из них 38 в больнице
10:56
фотоВ Одессе количество пострадавших в результате российской атаки возросло до шести
10:52
Украина и Молдова увеличили максимальную мощность экспорта электричества в ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: