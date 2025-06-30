На Николаевщине бушует более 50 пожаров, огонь добрался до областного центра

В Николаевской области по состоянию на вечер 30 июня зарегистрировали более 50 пожаров общей площадью более 400 га.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В городе сейчас бушует три масштабных пожара, где огонь из-за порывистого ветра подобрался к жилому сектору. В микрорайоне Терновка, где ориентировочная площадь составляет 10 га, пламя успело повредить 2 жилых дома и 3 хозяйственные постройки".

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Детали: Спасатели добавляют, что сильный порывистый ветер добавляет сложностей в тушении. Для ликвидации пожаров привлечены резервные караулы, привлечена техника для подвоза воды.

Фото - ГСЧС Николаевской области

Фото - ГСЧС Николаевской области

Помогают пожарные местных пожарных охран, способствуют местные предприятия в предоставлении спецтехники и водовозок.