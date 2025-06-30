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Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 30 червня 2025, 23:13
Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб
Фото - Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв, з них 30 – на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 111 бойових зіткнень. Сьогодні окупанти завдали 49 авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1256 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого та в бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три наступальні дії на позиції наших оборонців у районах Голубівки та Піщаного.

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На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Торське, Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожих атаки у бік Григорівки та Званівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 5 боєзіткнень. Загарбник намагався просуватись у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Торецька, Диліївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі Кам’янського.

Генштаббойові дії
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