С начала суток на фронте произошло 111 боев – Генштаб

С начала суток на фронте состоялось 111 боев, из них 30 – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С начала этих суток произошло 111 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли 49 авиационных ударов, применив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1256 дронов-камикадзе и осуществили 3754 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия на позиции наших защитников в районах Голубовки и Песчаного.

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На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Торское, Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеских атаки в сторону Григорьевки и Звановки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 5 боестолкновений. Захватчик пытался продвигаться в районах Часового Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлении Малиновки.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.