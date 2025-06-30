Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

С начала суток на фронте произошло 111 боев – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 30 июня 2025, 23:13
С начала суток на фронте произошло 111 боев – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте состоялось 111 боев, из них 30 – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С начала этих суток произошло 111 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли 49 авиационных ударов, применив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1256 дронов-камикадзе и осуществили 3754 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам".

Реклама:

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия на позиции наших защитников в районах Голубовки и Песчаного.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Торское, Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеских атаки в сторону Григорьевки и Звановки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 5 боестолкновений. Захватчик пытался продвигаться в районах Часового Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлении Малиновки.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

Генштаббоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Важный прецедент": украинский суд впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами
видеоВ Луганске взорвали бывшего оккупационного "мэра" – росСМИ
Таксисту, который ударил певицу Тоню Матвиенко, объявили подозрение
Зеленский: несколько американских компаний договорились о совместном производстве дронов с Украиной
обновленоРоссия ударила баллистикой по Одессе: есть жертвы, среди раненых – двое иностранцев
документ Шмыгаль на запрос адвоката объяснил, почему нельзя отстранить Чернышова
Все новости...
Зеленский: Российский замысел наступления на Сумщине не реализуется
В КНДР впервые показали солдат, погибших на войне в Украине
Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах, мы готовим наше противодействие – Зеленский
Келлог заявил, что именно Россия затягивает мирные переговоры
Последние новости
17:08
В Украине появились первые партии местных арбузов: какова их стоимость
17:06
СБУ взорвала экс-главу оккупационной администрации Луганска – источник
16:40
"Важный прецедент": украинский суд впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами
16:36
Модернизированная версия САУ "Богдана" получила международный патент
16:34
Нефтегазовые доходы России в июне упали на треть
16:32
футзалУкраинские клубы сыграют между собой в Лиге чемпионов – результаты жеребьевки
16:30
обновленоПутин анонсировал телефонный разговор с Трампом, который впоследствии подтвердил президент США
16:28
фото, видеоДо 47 человек возросло количество раненых от удара дронов РФ по ТЦК в Полтаве
16:15
видеоВ Луганске взорвали бывшего оккупационного "мэра" – росСМИ
16:05
Состояние Трампа выросло на $620 млн благодаря криптовалютам
Все новости...
Реклама:
Реклама: