Для тиску на Росію мають бути скоординовані санкції США та ЄС – Єрмак

Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що санкції, які обговорили у Сенаті США, "дуже ефективні" та мають бути скоординовані з партнерами з ЄС.

Джерело: Єрмак в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax TV, цитує суспільний мовник "Суспільне"

Пряма мова Єрмака: "Санкції, які ми сьогодні обговорили у Сенаті, є дуже ефективні.

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Ці санкції мають бути скоординовані з партнерами з ЄС, і якщо новий пакет санкцій ЄС та США вийде водночас, то це буде дійсно чинити тиск на Росію".

Деталі: Єрмак наголосив на важливості пошуку нових "реальних і ефективних" санкцій проти Росії.

За його словами, такі обмеження дають результат, хоча для цього потрібен певний час.

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Як приклад він згадав законодавчу ініціативу сенатора Грема щодо санкцій.

Пряма мова Єрмака: "Законодавча ініціатива сенатора Грема щодо санкцій стосується нафти, енергетичного та банківського сектору – це дійсно болючі та дійсно ефективні санкції. Путін зупиниться і піде на перемовини лише коли відчує, що продовження війни буде дорого йому коштувати".

Деталі: Він також зазначив, що буде обговорювати з американськими партнерами новий військовий пакет допомоги, зазначивши, що "потрібні сильні безпекові домовленості зі Сполученими Штатами".

Що передувало: Єрмак повідомив про свою зустріч у Вашингтоні зі спецпредставником президета США з питань України Кітом Келлогом.

Нагадаємо: Українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко у вівторок прибула в США для зустрічей з представниками команди президента Дональда Трампа і обговорення низки питань.

За даними ЗМІ, США розчаровані, але не здивовані ультимативними вимогами, які РФ висунула на переговорах у Стамбулі.