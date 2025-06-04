Для тиску на Росію мають бути скоординовані санкції США та ЄС – Єрмак
Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що санкції, які обговорили у Сенаті США, "дуже ефективні" та мають бути скоординовані з партнерами з ЄС.
Джерело: Єрмак в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax TV, цитує суспільний мовник "Суспільне"
Пряма мова Єрмака: "Санкції, які ми сьогодні обговорили у Сенаті, є дуже ефективні.
Ці санкції мають бути скоординовані з партнерами з ЄС, і якщо новий пакет санкцій ЄС та США вийде водночас, то це буде дійсно чинити тиск на Росію".
Деталі: Єрмак наголосив на важливості пошуку нових "реальних і ефективних" санкцій проти Росії.
За його словами, такі обмеження дають результат, хоча для цього потрібен певний час.
Як приклад він згадав законодавчу ініціативу сенатора Грема щодо санкцій.
Пряма мова Єрмака: "Законодавча ініціатива сенатора Грема щодо санкцій стосується нафти, енергетичного та банківського сектору – це дійсно болючі та дійсно ефективні санкції. Путін зупиниться і піде на перемовини лише коли відчує, що продовження війни буде дорого йому коштувати".
Деталі: Він також зазначив, що буде обговорювати з американськими партнерами новий військовий пакет допомоги, зазначивши, що "потрібні сильні безпекові домовленості зі Сполученими Штатами".
Що передувало: Єрмак повідомив про свою зустріч у Вашингтоні зі спецпредставником президета США з питань України Кітом Келлогом.
Нагадаємо: Українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко у вівторок прибула в США для зустрічей з представниками команди президента Дональда Трампа і обговорення низки питань.
За даними ЗМІ, США розчаровані, але не здивовані ультимативними вимогами, які РФ висунула на переговорах у Стамбулі.