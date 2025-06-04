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Трамп офіційно подвоїв мита на імпорт алюмінію і сталі до 50%

Ольга Глущенко Середа, 4 червня 2025, 05:48
Трамп офіційно подвоїв мита на імпорт алюмінію і сталі до 50%
Дональд Трамп, фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення з 4 червня тарифів на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%.

Джерело: сайт Білого дому

Деталі: У документі Трамп нагадує про початкове підвищення мит на ввезення сталі та алюмінію до 25%.

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Також президент США додає, що дав вказівку профільному міністру відстежувати ситуацію щодо імпорту алюмінію і сталі "з точки зору національної безпеки Сполучених Штатів".

Дослівно з указу: "Розглянувши поточну інформацію, нещодавно надану міністром, серед іншого, я визначив, що необхідно підвищити раніше встановлені тарифи на сталь та алюміній, щоб скоригувати імпорт сталевих та алюмінієвих виробів та похідних від них виробів, щоб такий імпорт не загрожував національній безпеці".

Деталі: Трамп зазначив, що повноваженнями, наданими йому "Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки", він підвищує мита на ввезення алюмінію і сталі з 25% до 50%.

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Ці зміни "набувають чинності стосовно товарів, ввезених для споживання або вивезених зі складу для споживання, з 00:01 за східним літнім часом 4 червня 2025 року або пізніше, і залишаються чинними, якщо такі дії не будуть прямо скасовані, змінені або припинені".

Що передувало: Наприкінці травня Трамп оголосив, що запровадить тарифи на імпорт сталі до Сполучених Штатів на рівні 50%, що вдвічі більше, ніж зараз.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Мита на шкоду Сполученим Штатам: які ризики несе шантаж Трампом країн-сусідів.

Трампімпорттарифи
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