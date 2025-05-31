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Трамп подвоїть мита на імпорт сталі до 50%

Ольга Глущенко Субота, 31 травня 2025, 02:10
Трамп подвоїть мита на імпорт сталі до 50%
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Президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить тарифи на імпорт сталі до Сполучених Штатів на рівні 50%, що вдвічі більше, ніж зараз.

Джерело: Трамп, цитує CNN

Деталі: На заводі у штаті Пенсильванія Трамп заявив про "важливе оголошення".

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Він сказав, що підвищить тариф, щоб захистити американських сталеварів.

Пряма мова Трампа: "Ми збираємося збільшити тарифи на сталь до Сполучених Штатів Америки з 25% до 50%, що ще більше зміцнить сталеливарну промисловість у Сполучених Штатах. Ніхто цього не обійде".

Деталі: За даними Міністерства торгівлі США, загалом Штати імпортували заліза і сталі на суму 31,3 мільярда доларів минулого року.

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Канада була основним постачальником заліза та сталі на суму 7,6 мільярда доларів.

Що передувало: У лютому Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Мита на шкоду Сполученим Штатам: які ризики несе шантаж Трампом країн-сусідів.

ТрампСШАтарифи
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