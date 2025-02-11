Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Повідомляється, що нові мита охоплюють увесь імпорт сталі та алюмінію, незалежно від країни походження, що робить їх одними з найбільш широкомасштабних торговельних заходів, запроваджених адміністрацією Трампа.

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Дослівно: "Мита, які також поширюються на готову металопродукцію, мають на меті протидіяти спробам таких країн, як Росія і Китай, обійти існуючі мита, які, за словами представників адміністрації, намагаються здійснити такі країни, як Росія і Китай".

Деталі: Трамп назвав ці зусилля такими, що допоможуть підтримати внутрішнє виробництво і принесуть більше робочих місць у США, і попередив, що ставки тарифів на метали "можуть зрости".

"По суті, ми запроваджуємо 25% мита на весь алюміній і всю сталь без винятку, і це означатиме, що в Сполучених Штатах відкриється багато підприємств", – заявив Трамп підписуючи указ в Овальному кабінеті.

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За словами Трампа, нові тарифи набудуть чинності 4 березня.

Хоча американські чиновники наголошують на жорсткому підході до всіх країн, Трамп натякнув, що виняток може бути зроблено для Австралії, зарахувавши імпорт літаків американського виробництва в цю країну.

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