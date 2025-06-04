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Атака на Суми 3 червня: шестеро поранених, з яких троє дітей – у важкому стані

Станіслав ПогоріловСереда, 4 червня 2025, 11:00
Атака на Суми 3 червня: шестеро поранених, з яких троє дітей – у важкому стані
фото: Сумська міскрада

Після удару по місту Суми з РСЗВ 3 червня шість поранених, у тому числі троє дітей, знаходяться у важкому стані.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Деталі: Повідомляється, що одну дитину готують до транспортування в "Охматдит" для подальшого лікування.

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За даними ОВА, загалом за медичною допомогою звернулися 30 осіб. У стаціонарі наразі перебувають 16 постраждалих.

Що було раніше:

  • Російські війська у вівторок вдарили по центральній частині міста Суми з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) дальньої дії.
  • Повідомлялося про 3 загиблих та 25 поранених, з них 3 дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані.
  • Пізніше у лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані після атаки окупантів на Суми. Чоловік став четвертою жертвою ворожої атаки.

Сумиросійсько-українська війнажертви
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