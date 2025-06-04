Атака на Суми 3 червня: шестеро поранених, з яких троє дітей – у важкому стані

Після удару по місту Суми з РСЗВ 3 червня шість поранених, у тому числі троє дітей, знаходяться у важкому стані.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Деталі: Повідомляється, що одну дитину готують до транспортування в "Охматдит" для подальшого лікування.

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За даними ОВА, загалом за медичною допомогою звернулися 30 осіб. У стаціонарі наразі перебувають 16 постраждалих.

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