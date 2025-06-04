Атака на Суми 3 червня: шестеро поранених, з яких троє дітей – у важкому стані
Середа, 4 червня 2025, 11:00
Після удару по місту Суми з РСЗВ 3 червня шість поранених, у тому числі троє дітей, знаходяться у важкому стані.
Джерело: Сумська ОВА у Telegram
Деталі: Повідомляється, що одну дитину готують до транспортування в "Охматдит" для подальшого лікування.
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За даними ОВА, загалом за медичною допомогою звернулися 30 осіб. У стаціонарі наразі перебувають 16 постраждалих.
Що було раніше:
- Російські війська у вівторок вдарили по центральній частині міста Суми з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) дальньої дії.
- Повідомлялося про 3 загиблих та 25 поранених, з них 3 дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані.
- Пізніше у лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані після атаки окупантів на Суми. Чоловік став четвертою жертвою ворожої атаки.