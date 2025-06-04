Рютте про "Павутину": Росія використовувала ці літаки для атак на невинних людей

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував українську операцію "Павутина", внаслідок якої були атаковані аеродроми з російською стратегічною авіацією.

Джерело: "Європейська правда", Рютте перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі

Деталі: У контексті українських атак Рютте зазначив, що Росія використовувала свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських містах.

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"Давайте не забувати, що засоби, які були атаковані, Росія використовувала для атак на невинних людей, які ведуть повсякденне життя в українських містах та громадах. Тож я думаю, ми маємо взяти це до уваги", – сказав він.

При цьому Рютте не став детально коментувати українську операцію і оцінювати, як вона може вплинути на перебіг розв'язаної РФ війни, оскільки "це не завжди корисно".

У Росії удень 1 червня відбулася серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах.

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За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.

Співрозмовник "УП" в СБУ також розповів, що спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року. У її межах спецслужба спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки, в яких заховали дрони.

Американський сенатор Річард Блументаль прирівняв нещодавні атаки українських безпілотників на військові об’єкти вглиб території Росії до операції з ліквідації "терориста номер один" Осами бен Ладена.

За словами президента України Володимира Зеленського, операція "Павутина" продемонструвала, що Україна здатна до ефективних тактичних рішень у війні.