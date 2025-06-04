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Зеленський пропонує Путіну "припинення вогню" до особистої зустрічі

Альона Мазуренко Середа, 4 червня 2025, 16:06
Зеленський пропонує Путіну припинення вогню до особистої зустрічі
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський пропонує Російській Федерації ввести режим припинення вогню до потенційної зустрічі лідерів, тобто до зустрічі Зеленського із правителем РФ Володимиром Путіним. За його словами, українська сторона готова до такої зустрічі в будь-який день. 

Джерело: брифінг Зеленського 4 червня

Пряма мова: "Ми пропонуємо руским припинення вогню до зустрічі лідерів. Моя особиста думка, ми готові до зустрічі одразу. 

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Зустріч на вибір руских: Стамбул, Ватикан, Швейцарія. Ми пропонуємо зустріч з понеділка у будь-який день. 

Чому припинення вогню до зустрічі лідерів, тому що ми зустрінемося і якщо немає ніякого порозуміння, немає бажання деескалації і поглядів як це завершити, то припинення вогню закінчиться у цей же день. 

Якщо ми побачимо, що можемо продовжити діалог і готові до відповідних кроків деескалації то ми продовжимо режим припинення вогню. З американським моніторингом, з американськими гарантіями посередництва". 

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Деталі: За словами Зеленського, якщо росіяни не хочуть довгого припинення вогню, то він готовий до зустрічі уже із 5 червня.

Президент додав, що всі сторони виграють від такої швидкої зустрічі, якщо вони дійсно хочуть закінчення війни. Крім того, він додав, що партнери України зокрема лідер США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також зацікавлені, адже раніше пропонували подібний формат. 

Зеленський наголосив, що українська сторона готова до такої зустрічі в будь-який день. 

Президент уточнив, що на зустрічі сторони можуть обговорити технічний контроль над припиненням вогню. Він зазначив, що хотів би в якості посередництва третю сторону, зокрема США, яка б змогла вести спостереження.

Також він додав, що зустріч лідерів можлива і без припинення вогню, головне це політична воля для початку перемовин, як свідчення, що російська сторона дійсно готова до завершення війни.

Що передувало: 

  • Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.
  • За підсумками переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців.
  • Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню. Серед них нейтральний статус України, проведення виборів та вихід із чотирьох областей.

Зеленськийросійсько-українська війнапереговориПутін
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