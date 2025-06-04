У лікарні померла п’ята постраждала внаслідок удару РФ по Сумах 3 червня
Середа, 4 червня 2025, 16:16
Кількість жертв внаслідок російської атаки на Суми 3 червня зросла до п'яти, у лікарні померла 86-річна жінка, яка отримала важкі поранення.
Джерело: в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар
Пряма мова: "З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок російського удару по Сумській громаді 3 червня кількість жертв зросла - у лікарні померла 86-річна жінка, яка отримала важкі поранення. Таким чином, ця атака вже забрала життя п’яти наших земляків".
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Що було раніше:
- Російські війська у вівторок вдарили по центральній частині міста Суми з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) дальньої дії.
- Повідомлялося про 3 загиблих та 25 поранених, з них 3 дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані.
- Пізніше у лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані після атаки окупантів на Суми. Чоловік став четвертою жертвою ворожої атаки.