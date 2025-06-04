У лікарні померла п’ята постраждала внаслідок удару РФ по Сумах 3 червня

Кількість жертв внаслідок російської атаки на Суми 3 червня зросла до п'яти, у лікарні померла 86-річна жінка, яка отримала важкі поранення.

Джерело: в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар

Пряма мова: "З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок російського удару по Сумській громаді 3 червня кількість жертв зросла - у лікарні померла 86-річна жінка, яка отримала важкі поранення. Таким чином, ця атака вже забрала життя п’яти наших земляків".

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