Розвідка НАТО не бачить ознак підготовки Росією наступу на Суми або Дніпропетровщину

Розвідувальні дані країн-членів Північноатлантичного альянсу дозволяють вважати, що Росія не планує значного наступу ані у Сумській, ані у Дніпропетровській області України.

Джерело: представник керівництва Альянсу на зустрічі з журналістами у Брюсселі, відповідаючи на запитання "Європейської правди"

Деталі: Високопосадовець НАТО пояснив, що в НАТО зараз уважно стежать за діями РФ щодо накопичення військ поблизу кордону з Сумщиною та за бойовими діями, які перемістилися з Курської області на прикордонні селища Сумської області.

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"Ми бачимо розширення лінії фронту на півночі та північному сході від Сум. Але немає свідчень того, що Росія зараз готує серйозний наступ на сумському напрямку", – заявив він.

"Це могло би бути підготовкою атаки і на саме місто Суми, але ми не бачимо доказів цього. Зараз йдеться про створення "буферної зони", і наскільки мені відомо, Росія давно планувала це зробити", – пояснив, зокрема, представник Альянсу, що має доступ до розвідувальної інформації.

"До того ж, нещодавнє руйнування мостів (на російській території – ЄП) ускладнює логістику для росіян на сумському напрямку", – додав він.

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Також співрозмовник ЄП не чекає, що російські атаки на Донеччині, які майже досягли адміністративного кордону Дніпропетровської області, можуть вилитися у наступ на Дніпропетровщині.

"Ми бачимо збільшення інтенсивності, але немає ознак того, що вони готують значну наступальну операцію", – заявив він.

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