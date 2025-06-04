Росіяни окупували ще два населені пункти на Сумщині – DeepState

У ніч проти 4 червня аналітичний проєкт DeepState оновив дані та повідомив, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги Сумської області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Андріївку та Водолаги".

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Деталі: Крім того, за даними аналітиків, росіяни просунулися біля Яблунівки на Сумщині та біля Диліївки на Донеччині.

Передісторія: