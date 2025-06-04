Росіяни окупували ще два населені пункти на Сумщині – DeepState
Середа, 4 червня 2025, 00:28
У ніч проти 4 червня аналітичний проєкт DeepState оновив дані та повідомив, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги Сумської області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Андріївку та Водолаги".
Реклама:
Деталі: Крім того, за даними аналітиків, росіяни просунулися біля Яблунівки на Сумщині та біля Диліївки на Донеччині.
Передісторія:
- 1 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що російська армія продовжує тиснути у Сумській області, розширюючи територію для заходу своїх військ.
- За його словами, штурмові групи окупанта на квадроциклах або мотоциклах намагаються максимально глибоко заїхати на українську територію, очікувати підкріплення та атакувати позиції Сил оборони України.
- У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області.
- У ніч на 3 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські окупаційні війська захопили Костянтинівку на півночі Сумської області. Уточнюється ситуація щодо ще трьох населених пунктів – Кіндратівки, Водолаги та Олексіївки, які потенційно могли перейти під контроль ворога.