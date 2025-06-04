Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни окупували ще два населені пункти на Сумщині – DeepState

Ольга Глущенко Середа, 4 червня 2025, 00:28
Росіяни окупували ще два населені пункти на Сумщині – DeepState
карта DeepState

У ніч проти 4 червня аналітичний проєкт DeepState оновив дані та повідомив, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги Сумської області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Андріївку та Водолаги".

Реклама:

Деталі: Крім того, за даними аналітиків, росіяни просунулися біля Яблунівки на Сумщині та біля Диліївки на Донеччині.

Передісторія:

  • 1 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що російська армія продовжує тиснути у Сумській області, розширюючи територію для заходу своїх військ. 
  • За його словами, штурмові групи окупанта на квадроциклах або мотоциклах намагаються максимально глибоко заїхати на українську територію, очікувати підкріплення та атакувати позиції Сил оборони України.
  • У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області.
  • У ніч на 3 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські окупаційні війська захопили Костянтинівку на півночі Сумської області. Уточнюється ситуація щодо ще трьох населених пунктів – Кіндратівки, Водолаги та Олексіївки, які потенційно могли перейти під контроль ворога.

Сумська областьокупаціяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоКомбінована атака РФ на Харків: спалахнули масштабні пожежі, є потерпілий
Сибіга: Ми вимагаємо відповіді від Росії на наш документ щодо закінчення війни
Драпатий, який раніше подав рапорт про відставку, залишається у війську
Орбан заявив, що зробить все, щоб Україна не вступила в ЄС, бо його мучить совість
Атака на Суми: кількість жертв зросла до 4
Новий президент Польщі висловив очікування щодо майбутнього відносин з Україною
Усі новини...
Сумська область
Росіяни окупували Костянтинівку на Сумщині: під загрозою сусідні села – DeepState
ДПСУ: Росіяни на Сумщині розширяють територію з заходу штурмових груп
Росіяни окупували Володимирівку на Сумщині – DeepState
Останні новини
03:34
В ОВА повідомили, де відбуваються найінтенсивніші бойові дії на Сумщині
02:34
ОновленоКомбінована атака РФ на Харків: спалахнули масштабні пожежі, є потерпілий
02:10
Як доглядати за дитячою шкірою. Розмова з дерматологом
01:46
Як Florida та Edmonton стали гегемонами НХЛ: прев'ю хокейного фіналу Кубку Стенлі-2025
01:44
На виборах президента Південної Кореї перемагає лідер опозиції
01:02
В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
00:30
Підліткове акне: чому виникає та як лікувати
00:28
Росіяни окупували ще два населені пункти на Сумщині – DeepState
00:04
ЗМІ: дружина скандального топпосадовця Держдепу має звʼязки з Росією
23:55
Українська кіберспортивна команда B8 здобула першу в історії перемогу на Мейджорі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: