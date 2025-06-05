NYT: Трамп роздратований через дії Путіна і Зеленського, але ставиться до них по-різному

Президент США Дональд Трамп висловлює розчарування як щодо Володимира Путіна, так і Володимира Зеленського, однак ставиться до них по-різному.

Джерело: "The New York Times" з посиланням на радників Трампа

Деталі: За даними джерел, Трамп неодноразово називав Зеленського "поганим хлопцем" і звинувачував його в ескалації ситуації, яка, на його думку, може призвести до ядерного конфлікту.

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Водночас іноді він висловлює розуміння, зазначаючи, що Україна захищається від постійних російських обстрілів.

У випадку з Путіним Трамп демонструє більшу стриманість. Він неодноразово наголошував на своєму "дуже доброму" ставленні до російського лідера і вважав, що їхні особисті стосунки можуть допомогти завершити війну.

Втім, іноді Трамп "висловлює розчарування" щодо дій Путіна.

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