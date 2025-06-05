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NYT: Трамп роздратований через дії Путіна і Зеленського, але ставиться до них по-різному

Анастасія ПроцЧетвер, 5 червня 2025, 12:29
NYT: Трамп роздратований через дії Путіна і Зеленського, але ставиться до них по-різному
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп висловлює розчарування як щодо Володимира Путіна, так і Володимира Зеленського, однак ставиться до них по-різному.

Джерело: "The New York Times" з посиланням на радників Трампа

Деталі: За даними джерел, Трамп неодноразово називав Зеленського "поганим хлопцем" і звинувачував його в ескалації ситуації, яка, на його думку, може призвести до ядерного конфлікту.

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Водночас іноді він висловлює розуміння, зазначаючи, що Україна захищається від постійних російських обстрілів.

У випадку з Путіним Трамп демонструє більшу стриманість. Він неодноразово наголошував на своєму "дуже доброму" ставленні до російського лідера і вважав, що їхні особисті стосунки можуть допомогти завершити війну.

Втім, іноді Трамп "висловлює розчарування" щодо дій Путіна.

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Що передувало: 

  • Трамп заявив, що у середу провів з Путіним "хорошу розмову, але не таку, яка призведе до негайного миру".
  • За словами президента США, Путін йому "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".
  • Президент Володимир Зеленський 4 червня відреагував на допис Дональда Трампа про телефонну розмову з Володимиром Путіним. Він зазначив, що багато хто вже розмовляв із Росією на різних рівнях, але жодні з цих контактів не призвели ні до зупинки війни, ні до надійного миру. За словами Зеленського, Путін усе ще відчуває безкарність і, попри всі жахливі удари по Україні, нібито готує нові "відповіді".

ТрампПутінЗеленський
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