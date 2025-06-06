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Росія поширила фейк про початок обміну і спекулює на чутливій темі – Коордштаб

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 червня 2025, 18:03
Росія поширила фейк про початок обміну і спекулює на чутливій темі – Коордштаб
ілюстративне фото Коордштабу

У п’ятницю Росія поширила фейк про нібито початок репатріаційних заходів, а потім заявила нібито "Україна відмовилася забирати тіла своїх громадян", Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголошує, що держава-агресорка спекулює на чутливій темі. Підготовка до обміну триває.

Джерело: заява Коордштабу, заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов у Facebook

Дослівно: "Заяви представників держави-агресорки про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності. Триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників.

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Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших захисників".

Деталі: Координаційний штаб наголосив, що готовий до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну "всіх на всіх".

Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов додав, що перемовини щодо підготовки нового великого обміну тривають і вони є напруженими.

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Пряма мова: "Наша переговорна група, в складних умовах, захищає інтереси українських полонених. Як завжди, цей життєво важливий процес, супроводжується інформаційними атаками та фейками ворога, загарбники вкотре маніпулюють чутливими та емоційними темами для досягнення своїх шовіністичних цілей. Тримаймось, довіряємо повідомленням Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Україна має карти, наші будуть вдома".

Передісторія:

  • На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із 6000 тіл військових, які РФ хоче передати Україні лише 15% опізнаних.

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