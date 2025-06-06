У Луцьку кількість постраждалих від російської атаки зросла до 30
П'ятниця, 6 червня 2025, 20:44
До 30 зросла кількість постраждалих осіб від російського удару по багатоповерхівці вночі 6 червня.
Джерело: головне управління ДСНС України у Волинській області
Дослівно: "У Луцьку рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1998 р.н. з-під завалів зруйнованої 9-поверхівки. Кількість постраждалих зросла до 30 осіб".
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Деталі: Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Що передувало:
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- Удень повідомляли про одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку.
- У ніч на 6 червня російські війська здійснили масований обстріл України та зокрема Луцька, застосувавши ракети та дрони. Станом на ранок було відомо про частково зруйновано житловий будинок у Луцьку та п’ятьох постраждалих.