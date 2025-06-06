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У Луцьку кількість постраждалих від російської атаки зросла до 30

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 червня 2025, 20:44
У Луцьку кількість постраждалих від російської атаки зросла до 30
фото - дснс волині

До 30 зросла кількість постраждалих осіб від російського удару по багатоповерхівці вночі 6 червня.

Джерело: головне управління ДСНС України у Волинській області

Дослівно: "У Луцьку рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1998 р.н. з-під завалів зруйнованої 9-поверхівки. Кількість постраждалих зросла до 30 осіб".

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Деталі: Пошуково-рятувальні роботи тривають.

 
 

Що передувало:

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  • Удень повідомляли про одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку.
  • У ніч на 6 червня російські війська здійснили масований обстріл України та зокрема Луцька, застосувавши ракети та дрони. Станом на ранок було відомо про частково зруйновано житловий будинок у Луцьку та п’ятьох постраждалих.

Луцькракетний удар
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