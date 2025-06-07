У Луцьку завершено рятувальні роботи після російської атаки: двоє загиблих, 30 поранених
У Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи після нічної атаки Росії 6 червня. Під завалами зруйнованої дев’ятиповерхівки виявлено тіла двох загиблих. Загалом постраждало 30 людей.
Джерело: ДСНС України
Деталі: Рятувальники завершили розбір завалів 9-поверхового житлового будинку в Луцьку, що зазнав руйнувань унаслідок нічного удару РФ 6 червня. Сьогодні вранці з-під завалів зруйнованого під'їзду було знайдено тіло дівчини. Напередодні деблокували тіло чоловіка.
Загалом унаслідок атаки постраждало 30 людей. П’ятьох мешканців вдалося евакуювати, зокрема разом із кількома домашніми тваринами.
Дослівно: "Евакуйовано 5 людей та декілька домашніх тварин. Значно пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі".
Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Луцьк, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок влучання було частково зруйновано під’їзд дев’ятиповерхового житлового будинку.
- Удень повідомляли про одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку.