Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Луцьку завершено рятувальні роботи після російської атаки: двоє загиблих, 30 поранених

Іван Д'яконовСубота, 7 червня 2025, 06:56
У Луцьку завершено рятувальні роботи після російської атаки: двоє загиблих, 30 поранених
Фото: ДСНС

У Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи після нічної атаки Росії 6 червня. Під завалами зруйнованої дев’ятиповерхівки виявлено тіла двох загиблих. Загалом постраждало 30 людей.

Джерело: ДСНС України

Деталі: Рятувальники завершили розбір завалів 9-поверхового житлового будинку в Луцьку, що зазнав руйнувань унаслідок нічного удару РФ 6 червня. Сьогодні вранці з-під завалів зруйнованого під'їзду було знайдено тіло дівчини. Напередодні деблокували тіло чоловіка.

Реклама:

Загалом унаслідок атаки постраждало 30 людей. П’ятьох мешканців вдалося евакуювати, зокрема разом із кількома домашніми тваринами.

Дослівно: "Евакуйовано 5 людей та декілька домашніх тварин. Значно пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі".

Передісторія: 

РЕКЛАМА:
  • У ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Луцьк, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок влучання було частково зруйновано під’їзд дев’ятиповерхового житлового будинку.
  • Удень повідомляли про одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку.

жертвиЛуцькракетний ударросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ФотоМасована атака на Харків: троє людей загинули, 17 поранених, масштабні руйнування
Понад 50 боїв відбулося за добу на Покровському напрямку – Генштаб
У Зеленського розраховують на його зустріч із Трампом на полях саміту G7
WSJ: У Трампа намагаються послабити законопроєкт Грема із "розгромними" санкціями проти Росії
Рух червоною лінією метро Києва відновили
Росія поширила фейк про початок обміну і спекулює на чутливій темі – Коордштаб
Усі новини...
жертви
Окупанти обстріляли Херсон: вбито подружжя, двоє людей поранені, пошкоджено багатоповерхівки
Масована атака на Харків: троє людей загинули, 17 поранених, масштабні руйнування
У Києві та Тернополі зросла кількість постраждалих у результаті нічної атаки РФ
Останні новини
09:12
Планували одружитися: у Луцьку внаслідок російської атаки загинула молода пара
09:08
Росія атакувала 215 БПЛА та ракетами – ПС
08:45
Балтійські країни виступили із заявою на підтримку членства України в ЄС і НАТО
08:28
фотоУ Дніпрі через російську атаку поранені двоє жінок та пошкоджена інфраструктура
08:05
У війні проти України РФ втратила ще 1120 військових – Генштаб
07:47
Окупанти обстріляли Херсон: вбито подружжя, двоє людей поранені, пошкоджено багатоповерхівки
07:21
ФотоМасована атака на Харків: троє людей загинули, 17 поранених, масштабні руйнування
06:56
У Луцьку завершено рятувальні роботи після російської атаки: двоє загиблих, 30 поранених
06:29
Український ринок фіксованого інтернету: доходи впали на 30%
05:58
Трамп заявив, що Україна сама спровокувала російські удари
Усі новини...
Реклама:
Реклама: