У Луцьку завершено рятувальні роботи після російської атаки: двоє загиблих, 30 поранених

У Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи після нічної атаки Росії 6 червня. Під завалами зруйнованої дев’ятиповерхівки виявлено тіла двох загиблих. Загалом постраждало 30 людей.

Джерело: ДСНС України

Деталі: Рятувальники завершили розбір завалів 9-поверхового житлового будинку в Луцьку, що зазнав руйнувань унаслідок нічного удару РФ 6 червня. Сьогодні вранці з-під завалів зруйнованого під'їзду було знайдено тіло дівчини. Напередодні деблокували тіло чоловіка.

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Загалом унаслідок атаки постраждало 30 людей. П’ятьох мешканців вдалося евакуювати, зокрема разом із кількома домашніми тваринами.

Дослівно: "Евакуйовано 5 людей та декілька домашніх тварин. Значно пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі".

Передісторія:

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