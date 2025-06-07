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Зеленський про операцію "Павутина": Я хотів використовувати лише нашу зброю

Роман ПетренкоСубота, 7 червня 2025, 09:55
Зеленський про операцію Павутина: Я хотів використовувати лише нашу зброю
фото: ОП

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи операцію СБУ "Павутина", унаслідок якої були знищені російські стратегічні бомбардувальники, запевнив, що спецслужби використовували виключно українську зброю і не застосовували обладнання зі складів союзників.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ABC News

Пряма мова Зеленського: "Я дуже хотів використовувати лише те, що ми виробляємо.

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Це розмежування було абсолютно чітким".

Деталі: Зеленський наголосив, що водії у РФ не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були оснащені дронами.

Передісторія: 

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ЗеленськийСБУзброя
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