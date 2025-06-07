Зеленський про операцію "Павутина": Я хотів використовувати лише нашу зброю
Субота, 7 червня 2025, 09:55
Український президент Володимир Зеленський, коментуючи операцію СБУ "Павутина", унаслідок якої були знищені російські стратегічні бомбардувальники, запевнив, що спецслужби використовували виключно українську зброю і не застосовували обладнання зі складів союзників.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю ABC News
Пряма мова Зеленського: "Я дуже хотів використовувати лише те, що ми виробляємо.
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Це розмежування було абсолютно чітким".
Деталі: Зеленський наголосив, що водії у РФ не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були оснащені дронами.
Передісторія:
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- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
- Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".