Зеленський про операцію "Павутина": Я хотів використовувати лише нашу зброю

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи операцію СБУ "Павутина", унаслідок якої були знищені російські стратегічні бомбардувальники, запевнив, що спецслужби використовували виключно українську зброю і не застосовували обладнання зі складів союзників.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ABC News

Пряма мова Зеленського: "Я дуже хотів використовувати лише те, що ми виробляємо.

Реклама:

Це розмежування було абсолютно чітким".

Деталі: Зеленський наголосив, що водії у РФ не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були оснащені дронами.

Передісторія:

РЕКЛАМА: