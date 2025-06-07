Ігнат: Потрібно готуватися до збільшення кількості дронів РФ під час атак

Україна має бути готовою до подальшого зростання кількості ворожих дронів під час атак.

Джерело: заява начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Потрібно готуватися до збільшення (кількості дронів, – Ред.), тому що тенденція така є".

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Деталі: За його словами, наразі Росія вже застосовує до 500 безпілотників за ніч. Водночас Ігнат зазначив, що Росія збільшує застосування дронів-імітаторів, бо виробництво ударних безпілотників доволі дорогий процес.

Передісторія: