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Ігнат: Потрібно готуватися до збільшення кількості дронів РФ під час атак

Ольга КацімонСубота, 7 червня 2025, 13:08
Ігнат: Потрібно готуватися до збільшення кількості дронів РФ під час атак
УП

Україна має бути готовою до подальшого зростання кількості ворожих дронів під час атак.

Джерело: заява начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Потрібно готуватися до збільшення (кількості дронів, – Ред.), тому що тенденція така є".

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Деталі: За його словами, наразі Росія вже застосовує до 500 безпілотників за ніч. Водночас Ігнат зазначив, що Росія збільшує застосування дронів-імітаторів, бо виробництво ударних безпілотників доволі дорогий процес.

Передісторія: 

  • У ніч на неділю, 7 червня, Росія атакувала 215 засобами повітряного нападу, з них, за даними Повітряних сил, було знешкоджено 174.
  • У ніч на 1 червня Росія атакувала Україну рекордними 479-ма засобами повітряного нападу. ППО знищила 3 крилаті ракети ворога та 210 дронів, 172 БпЛА були локаційно втрачені.

Повітряні сили ЗСУППО
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