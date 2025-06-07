Зеленський: У Харкові вже понад 40 поранених, це удари не "у відповідь"

Внаслідок удару КАБами по Харкову в суботу відомо про одну вбиту жінку і про більш ніж 40 поранених.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram та у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Станом на зараз у Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб.

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Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни.

Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру".

Оновлено: У вечірньому зверненні президент заявив, що "хто б там що не казав, це російські удари не "у відповідь", а на знищення, цілковитого знищення життя вони хочуть".

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Зеленський підкреслив, що не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію – ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються.

"Ми працюємо для того, щоб збільшити українське ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від США, конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти", – сказав він.

Що передувало: РФ близько 17.35 завдала ударів 4-ма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова.

Раніше було відомо, що 30-річна співробіниця "Укрзалізниці" загинула і ще щонайменше 18 людей поранені. Четверо з поранених – працівники "Укрзалізниці".

Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будівлі Дитячої залізниці та 4 вагони, приватні будинки, господарчу споруду.