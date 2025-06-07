РФ вдарила авіабомбами по центру Харкова: загинула працівниця Укрзалізниці, 18 людей поранені
30-річна співробіниця "Укрзалізниці" загинула і ще щонайменше 18 людей поранені внаслідок удару Росії по центральній частині Харкова КАБами.
Джерела: міський голова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський
Деталі: Загибла жінка була співробітницею "Укрзалізниці". Серед працівників компанії - четверо поранених.
Дослівно з повідомлення Перцовського: "Черговий підступний удар по Харкову забрав життя нашої співробітниці, 4 залізничників поранено. Поруч із ними в лікарні наші люди, щоб була максимальна підтримка та допомога. Удар прийшовся поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної, нашої дитячої залізниці Харкова. З безпекових міркувань її не відкриваємо - відмінили відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку".
За даними Синєгубова, РФ близько 17.35 завдала ударів 4-ма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова.
Одне з влучань - по Дитячій залізниці. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будівлі Дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки, господарчу споруду.
Передісторія:
- У ніч на 7 червня російські війська завдали масованого удару по Харкову з використанням дронів-камікадзе, керованих авіабомб та ракет. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 17 отримали поранення, серед них – двоє дітей.
- За даними прокуратури у Харкові внаслідок нічного удару РФ по підприємству під завалами можуть перебувати щонайменше шість працівників. Зв’язок із ними наразі відсутній.