Удар по Харкову: у лікарні помер поранений, ще двоє у вкрай важкому стані

У лікарні помер один з поранених внаслідок удару КАБами по Харкову 7 червня, ще двоє перебувають у вкрай важкому стані, раніше було відомо про одну загиблу.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки КАБами на Харків зростає.

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В лікарні помер 62-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані. Співчуття рідним та близьким.

Ще двоє постраждалих знаходяться в реанімації у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їх життя".

Що передувало: У суботу близько 17.35 Росія завдала ударів 4-ма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова.

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30-річна співробіниця "Укрзалізниці" загинула. Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 40 поранених. Водночас Синєгубов востаннє повідомляв про 19 поранених.