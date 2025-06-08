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Рубіо заявив про важливість продовження переговорів України і РФ – Держдеп

Ольга Глущенко Неділя, 8 червня 2025, 04:10
Рубіо заявив про важливість продовження переговорів України і РФ – Держдеп
Марко Рубіо. Фото: getty images

Державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро заявив про важливість продовження українсько-російських переговорів.

Джерело: заява речниці Держдепу Теммі Брюс

Дослівно із заяви: "Рубіо підкреслив важливість продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення тривалого миру".

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Деталі: Зазначається також, що Рубіо і Барро обговорили ситуацію на Близькому Сході, підтримку США зусиль Ізраїлю проти ХАМАС та запобігання розробки або отримання Іраном ядерної зброї.

Нагадаємо: За підсумками переговорів 2 червня у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців. 

СШАросійсько-українська війнапереговори
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