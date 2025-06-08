Рубіо заявив про важливість продовження переговорів України і РФ – Держдеп
Неділя, 8 червня 2025, 04:10
Державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро заявив про важливість продовження українсько-російських переговорів.
Джерело: заява речниці Держдепу Теммі Брюс
Дослівно із заяви: "Рубіо підкреслив важливість продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення тривалого миру".
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Деталі: Зазначається також, що Рубіо і Барро обговорили ситуацію на Близькому Сході, підтримку США зусиль Ізраїлю проти ХАМАС та запобігання розробки або отримання Іраном ядерної зброї.
Нагадаємо: За підсумками переговорів 2 червня у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців.