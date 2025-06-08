В ISW проаналізували, що може змінити уявлення Путіна про війну і посадити його за стіл переговорів

В Інституті вивчення війни переконані, що західна військова допомога Україні та втрати РФ на полі бою здатні похитнути уявлення правителя Росії Володимира Путіна про війну та змусити його сісти за стіл переговорів.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Будь-яке посилення економічного тиску на Росію – хоч і є позитивним політичним кроком – саме по собі недостатнє, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів або змінити його уявлення про перемогу".

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Деталі: На думку аналітиків, продовження західної військової допомоги Україні залишається ключовим для здійснення кампанії тиску на Росію, яка може змусити Путіна переглянути його уявлення.

Дослівно зі звіту: "Теорія перемоги Путіна ґрунтується на припущенні, що російські військові можуть підтримувати поступове просування на полі бою довше, ніж українські сили можуть оборонятися, і довше, ніж Захід готовий підтримувати Україну".

Деталі: Експерти припускають, що стратегія Путіна, ймовірно, й надалі визначатиме його небажання суттєво взаємодіяти зі США та Україною щодо мирних переговорів.

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Вони додають, що досягнення миру в Україні, прийнятного для інтересів США, вимагає тривалих втрат Росії на полі бою або її значної поразки на фронті.

У ISW переконані, що надання Штати повинні продовжити надавати військову допомогу Україні, адже втрати Росії на полі бою залишаються ключовим чинником її нинішніх проблем з технікою, живою силою та економікою.

Дослівно: "Західна допомога, зокрема системи озброєння, які лише Сполучені Штати можуть надати швидко і в необхідному обсязі, дозволить українським силам краще захищати свої позиції, уповільнити просування Росії та завдати ще серйозніших втрат російським військовим".

Деталі: Фахівці інституту зазначають, що зростання втрат РФ на полі бою, особливо якщо вони не відповідатимуть досягнутим територіальним здобуткам, створять ризик зусиллям Путіна балансувати між витратами на війну і соціально-економічними потребами та зберігати його підтримку всередині країни.

Нагадаємо: 3 червня заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що метою "мирних переговорів" з Україною у Стамбулі насправді є "забезпечення швидкої та повної перемоги Росії", а не досягнення "компромісного миру".

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 7 червня заявив, що без "усунення першопричин конфлікту" Москва не дозволить Силам оборони України "скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил".