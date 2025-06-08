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У Харкові та області за добу 6 загиблих та майже 50 поранених

Роман ПетренкоНеділя, 8 червня 2025, 11:26
У Харкові та області за добу 6 загиблих та майже 50 поранених
фото: НПУ

Минулої доби 7 червня ворог вбив шість мешканців Харківщини, ще 44 людини були поранені.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Під ударами перебували місто Харків, Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони – окупанти застосували ракети, керовані авіабомби, баражуючи боєприпаси та ударні безпілотники.

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Вранці 7 червня ворог здійснив масований обстріл із застосуванням КАБів, ракет та БпЛА "Герань-2" по Харкову. Загинули троє громадян – жінки 59 і 86 років та 32-річний чоловік. Ще 22 людини отримали поранення.

Ввечері росіяни із застосуванням ФАБ вдарили по дитячій залізничній дорозі. На місці загинула 30-річна жінка, різних травм зазнали 18 громадян. Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 63-річний чоловік.

Через удари по Харківському районі пошкоджені житлові будинки, автомобілі. Внаслідок влучання ворожого КАБу у селищі Козача Лопань загинув 73-річний чоловік. Ще один місцевий мешканець 46 років отримав поранення.

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У селищі Старий Салтів безпілотник влучив між будівлею магазину та місцевою церквою. Постраждали троє людей – жінки 46 та 50 років та 30-річний чоловік.

У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу КАБ поранений 45-річний чоловік.

ХарківХарківська область
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