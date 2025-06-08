Буданов: Обмін тілами загиблих заплановано на наступний тиждень

Обмін тілами загиблих між Україною та Росією, домовленість про який було досягнуто під час переговорів у Стамбулі, заплановано на наступний тиждень.

Джерело: заява начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова

Дослівно: "Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок".

Реклама:

Деталі: За словами Буданова, Україна дотримується узгоджених умов, попри інформаційний тиск і спроби нав’язати односторонні рішення.

Він також назвав особливо цинічними спекуляції російських пропагандистів на темі горя, до якого ті самі й причетні.

До цього представник російської переговорної групи генерал-лейтенант Олександр Зорін заявляв, що передачу тіл, ймовірно, буде проведено наступного тижня і Росія чекає офіційного повідомлення від України.

РЕКЛАМА:

Що цьому передувало: