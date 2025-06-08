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Буданов: Обмін тілами загиблих заплановано на наступний тиждень

Ольга КацімонНеділя, 8 червня 2025, 16:02
Буданов: Обмін тілами загиблих заплановано на наступний тиждень
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов

Обмін тілами загиблих між Україною та Росією, домовленість про який було досягнуто під час переговорів у Стамбулі, заплановано на наступний тиждень.

Джерело: заява начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова

Дослівно: "Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок".

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Деталі: За словами Буданова, Україна дотримується узгоджених умов, попри інформаційний тиск і спроби нав’язати односторонні рішення. 

Він також назвав особливо цинічними спекуляції російських пропагандистів на темі горя, до якого ті самі й причетні.

До цього представник російської переговорної групи генерал-лейтенант Олександр Зорін заявляв, що передачу тіл, ймовірно, буде проведено наступного тижня і Росія чекає офіційного повідомлення від України.

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Що цьому передувало:

  • 7 червня Росія заявила про зрив обміну полоненими начебто з вини України. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував ці заяви
  • Згодом росіяни зняли відео з рефрижераторами і заявили, нібито доставили першу партію тіл загиблих українців для обміну. Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" повідомив, що оприлюднене ворогом відео відзнято на території Росії, не на місці і не в районі обміну.

обмінБудановРосія
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