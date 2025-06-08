Зеленський: Ми дуже близькі до моменту, коли можна змусити РФ закінчити війну

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна та союзники підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити або принаймні зупинити війну, але для цього США мають запровадити жорсткі санкції проти РФ.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ABC News, повне відео якого оприлюднила пресслужба президента

Пряма мова: "Чесно кажучи, ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну, принаймні зупинити. Ми це відчуваємо.

Реклама:

Наша операція "Павутина"… хоч вони (росіяни – ред.) й бісяться, вони все розуміють – що якщо будуть такі кейси з 20 тисячами ракет (які США планували для України, але передали на Близький Схід – ред.), тощо, то ми будемо розраховувати на свої сили… ми не хочемо продовження війни, але якщо вихід тільки такий, ми будемо боротись за себе.

Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна сильна допомога від Сполучених Штатів, США потрібна єдність з Європою, і все-таки тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але він може закінчити війну через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс. І це точно не песимістично звучить, я говорю про реальність".

Деталі: На питання, чи хоче Трамп запровадити санкції проти РФ, Зеленський сказав: "Він лідер Сполучених Штатів Америки, він мусить це зробити. Я сподіваюсь, ми дуже віримо, що США – лідери цивілізованого світу".

РЕКЛАМА:

Журналістка нагадала, що Трамп нещодавно натякнув навіть на можливість запровадити санкції проти України.

"Проти України вже багато всього було від рускіх. Точно не хочеться від США", – відповів Зеленський.

Він наголосив, що Україна підтримує всі запропоновані США ініціативи про припинення вогню, про закінчення війни, про будь-які формати переговорів.

"Тут не треба шукати баланс між нами й рускіми. Рускі цього не хочуть. Іноді альтернативи немає. Тут тільки рускі не хочуть закінчити війну. Тут все одно, хто хоче санкції накласти на рускіх, тут Америка повинна накласти санкції. Тут немає альтернативи ані в першому питанні, ані в другому", – сказав президент.

Зеленський висловив переконання, що "весь потенціал, всі інструменти тиску (на Путіна – ред.) у президента Сполучених Штатів є – починаючи від санкцій, економічних блокувань, пакетів озброєння, об'єднання навколо себе інших європейських лідерів, які хочуть цього".

"Вони (європейські лідери – ред.) дивляться на президента Трампа як на лідера світу, світу вільного і демократичного, і говорять: "Будь ласка, будь лідером. Ти і є лідер. Зупини Путіна, а ми будемо тобі допомагати, бо Європа не така сильна, як Америка". Європі ще доведеться стати дуже сильною. Але сьогодні йде боротьба. Президент Трамп може все це зробити, я вважаю", – заявив президент.