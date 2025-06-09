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Виготовляє спецантени для "Шахедів": Генштаб підтвердив ураження російського заводу

Ірина БалачукПонеділок, 9 червня 2025, 09:38
Виготовляє спецантени для Шахедів: Генштаб підтвердив ураження російського заводу
Пожежа на російському АТ "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони уразили російське АТ "ВНДІР-Прогрес" уночі 9 червня. Це підприємство виготовляє деталі для "Шахедів" і розташоване за понад тисячу км від кордону з Україною.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Дослівно ГШ: "Уражено об'єкт ВПК, де виготовляли антени для "Шахедів". Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються".

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Деталі: Зазначається, що атака відбулася в рамках "зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу".

У Генштабі уточнили, що АТ "ВНДІР-Прогрес" є об'єктом воєнно-промислового комплексу РФ, який виготовляє навігаційне обладнання.

Серад іншого це підприємство забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

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"Удари по об’єктах, які забезпечують збройну агресію Російської Федерації, триватимуть до повного її припинення", – запевнили у Генштабі.

Передісторія: 

  • У ніч на 9 червня у чотирьох російських аеропортах влада вводила тимчасові обмеження на польоти, у місті Чебоксари Чуваської республіки лунали вибухи.
  • Пізніше стало відомо, що у Чебоксарах внаслідок дронової атаки сталася пожежа на АТ "ВНДІР-Прогрес", що виробляє для російської армії приймачі "Комета", які захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ. Завод призупинив роботу. 

ГенштабРосіябезпілотникипожежа
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