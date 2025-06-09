Виготовляє спецантени для "Шахедів": Генштаб підтвердив ураження російського заводу
Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони уразили російське АТ "ВНДІР-Прогрес" уночі 9 червня. Це підприємство виготовляє деталі для "Шахедів" і розташоване за понад тисячу км від кордону з Україною.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Дослівно ГШ: "Уражено об'єкт ВПК, де виготовляли антени для "Шахедів". Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються".
Деталі: Зазначається, що атака відбулася в рамках "зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу".
У Генштабі уточнили, що АТ "ВНДІР-Прогрес" є об'єктом воєнно-промислового комплексу РФ, який виготовляє навігаційне обладнання.
Серад іншого це підприємство забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.
"Удари по об’єктах, які забезпечують збройну агресію Російської Федерації, триватимуть до повного її припинення", – запевнили у Генштабі.
Передісторія:
- У ніч на 9 червня у чотирьох російських аеропортах влада вводила тимчасові обмеження на польоти, у місті Чебоксари Чуваської республіки лунали вибухи.
- Пізніше стало відомо, що у Чебоксарах внаслідок дронової атаки сталася пожежа на АТ "ВНДІР-Прогрес", що виробляє для російської армії приймачі "Комета", які захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ. Завод призупинив роботу.