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Україна також розслідує убивство Портнова – відповідь ОГП на запит

Ірина БалачукПонеділок, 9 червня 2025, 11:48
Україна також розслідує убивство Портнова – відповідь ОГП на запит
Андрій Портнов. Фото з його Telegram

Національна поліція України відкрила провадження за фактом убивства у іспанському Мадриді тіньового куратора судів та наближеного до експрезидента-втікача юриста Андрія Портнова, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Офіс генпрокурора.

Джерело: відповідь ОГП на запит "Української правди"

Дослівно з відповіді: "Повідомляємо, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України… внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства Андрія Портнова за п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України, процесуальне керівництво – групою прокурорів Офісу генерального прокурора".

Деталі: В ОГП зазначили, що станом на початок червня досудове розслідування триває. 

 
відповідь ОГП на запит 

На інші питання УП, які стосувалися комунікації з іспанським слідством, пріоритетних версій вчинення злочину тощо, в Офісі генпрокурора не відповіли, зазначивши, що така інформація є таємницею досудового розслідування.

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"Розголошення інформації про особу, фактичні обставини можливих кримінальних правопорушень, які перевіряються в ході досудового розслідування…, процесуальних дій у них, може завдати істотної шкоди подальшому досудовому розслідуванню шляхом розголошення таємниці досудового розслідування, що загрожує інтересам держави у виді забезпечення правосуддя та підтримання правопорядку,

спричинити істотну шкоду репутації та правам осіб, які не давали згоду на розголошення даних стосовно себе та права яких обмежуються у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, а відтак шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні", – повідомили в ОПГ, нагадавши, що ЗМІ, згідно з законом, можуть оскаржити таку відповідь у суді.

Передісторія:

Читайте також: "Без суду і слідства". Чим Андрій Портнов займався напередодні вбивства? 

ПортновОфіс генпрокурора
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