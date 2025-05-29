Портнов напередодні вбивства зустрічався з Татаровим і Сухачовим – джерела

За кілька днів до вбивства у Мадриді тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов побував в Україні, де зустрічався з заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим і директором ДБР Олексієм Сухачовим.

Джерело: стаття "Української правди" "Без суду і слідства". Чим Андрій Портнов займався напередодні вбивства?

Деталі: Інформацію про перебування Портнова Україні 17-18 травня підтвердили УП чотири незалежних джерела.

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За словами співрозмовників видання, тіньовий куратор судів у ці дні мав зустрічі з топ-посадовцями.

Дослівно зі статті: "Під час цього візиту Портнов зустрічався з топовими посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів, зокрема із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим і директором ДБР Олексієм Сухачовим".

Водночас усі співрозмовники видання заявили, що не знають, які теми обговорювали на цих зустрічах.

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Довідково: Портнов був заступником голови адміністрації президента за правління Віктора Януковича у 2010-2014 роках. Він заперечував злочини, вчинені бійцями спецназу проти учасників Революції гідності взимку 2013-2014 років, та втік з України. Він повернувся 2019 року напередодні інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Портнова також вважали впливовим "тіньовим" куратором українських судів.

У 2018 році щодо Портнова відкривали кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Однак у 2019 році Портнов у своєму Telegram-каналі заявив, що СБУ закрила кримінальну справу проти нього за звинуваченням у державній зраді, він також опублікував відповідні документи.

У 2019 році журналісти-розслідувачі оприлюднили плівки записів розмов із кабінету сумновідомого судді Павла Вовка. З розмов на плівках журналісти реконструювали, що Портнов спільно з Вовком та тодішнім главою Офісу президента Андрієм Богданом незаконно вплинули на звільнення голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

У квітні 2020 року на початку каденції Ірини Венедіктової на посаді генерального прокурора Портнов шантажував її, що він має компромат про її протизаконну діяльність.

Того ж 2020 року на той час тимчасово виконуючий обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов визнав, що в правоохоронних органах є "групи впливу", які розповідали таємницю слідства та важливі деталі розслідувань колишнім чиновникам, зокрема Портнову.

У грудні 2021 року стало відомо, що уряд США застосував санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійного фонду.

Портнову був 51 рік.

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