ЦПД спростував заяву Росії про "розширення плацдарму" на Дніпропетровщині

Центр протидії дезінформації заявив, що російські заяви про нібито "просування" вглиб території Дніпропетровської області не відповідають дійсності.

Джерело: заява керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка

Дослівно: "Станом на ранок 9 червня, вся інформація росіян, включно із заявами Пєскова, про їх наступ на Дніпропетровщині – НЕ відповідає дійсності".

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Деталі: У понеділок, 9 травня, Міноборони Росії заявило, що їхні війська нібито "продовжили просування" та збільшили площу "звільнених" територій у Дніпропетровській області.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що так званий "наступ" російських військ у Дніпропетровській області України є частиною планів зі створення буферної зони.

Передісторія:

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