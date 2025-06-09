ЦПД спростував заяву Росії про "розширення плацдарму" на Дніпропетровщині
Центр протидії дезінформації заявив, що російські заяви про нібито "просування" вглиб території Дніпропетровської області не відповідають дійсності.
Джерело: заява керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка
Дослівно: "Станом на ранок 9 червня, вся інформація росіян, включно із заявами Пєскова, про їх наступ на Дніпропетровщині – НЕ відповідає дійсності".
Деталі: У понеділок, 9 травня, Міноборони Росії заявило, що їхні війська нібито "продовжили просування" та збільшили площу "звільнених" територій у Дніпропетровській області.
Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що так званий "наступ" російських військ у Дніпропетровській області України є частиною планів зі створення буферної зони.
Передісторія:
- Вранці 8 червня Міноборони Росії заявило про вторгнення в Дніпропетровську область, проте Генштаб спростував цю інформацію.
- У травні очільник Кремля Володимир Путін повідомив своїм урядовцям по відеозв’язку про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.