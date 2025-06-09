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ЦПД спростував заяву Росії про "розширення плацдарму" на Дніпропетровщині

Ольга КацімонПонеділок, 9 червня 2025, 14:16
ЦПД спростував заяву Росії про розширення плацдарму на Дніпропетровщині
Скриншот

Центр протидії дезінформації заявив, що російські заяви про нібито "просування" вглиб території Дніпропетровської області не відповідають дійсності.

Джерело: заява керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка

Дослівно: "Станом на ранок 9 червня, вся інформація росіян, включно із заявами Пєскова, про їх наступ на Дніпропетровщині – НЕ відповідає дійсності".

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Деталі: У понеділок, 9 травня, Міноборони Росії заявило, що їхні війська нібито "продовжили просування" та збільшили площу "звільнених" територій у Дніпропетровській області.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що так званий "наступ" російських військ у Дніпропетровській області України є частиною планів зі створення буферної зони.

Передісторія:

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  • Вранці 8 червня Міноборони Росії заявило про вторгнення в Дніпропетровську область, проте Генштаб спростував цю інформацію.
  • У травні очільник Кремля Володимир Путін повідомив своїм урядовцям по відеозв’язку про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.

Генштабдезінформаціяросійсько-українська війнаРосія
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