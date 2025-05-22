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Путін заявив про намір створити "буферну зону" на кордоні з Україною

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 травня 2025, 18:02
Путін заявив про намір створити буферну зону на кордоні з Україною
Володимир Путін, фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін у четвер повідомив своїм урядовцям по відеозв’язку про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС"

Пряма мова Путіна: "Уже говорив, що було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону (з Україною - ред.)".

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Деталі: За його словами, військові країни-агресора зараз це завдання зараз вирішують". Путін не надава інших деталей цього рішення.

Передісторія:

  • Путіну 26 квітня відзвітували, що нібито "звільнили від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.
  • У Генштабі ЗСУ запевнили, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
  • 21 травня російські держагентства поширили інформацію, що глава Кремля Володимир Путін нібито відвідав Курську область РФ.

Путінросійсько-українська війнакордонУкраїна
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