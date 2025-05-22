Правитель Росії Володимир Путін у четвер повідомив своїм урядовцям по відеозв’язку про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС"

Пряма мова Путіна: "Уже говорив, що було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону (з Україною - ред.)".

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Деталі: За його словами, військові країни-агресора зараз це завдання зараз вирішують". Путін не надава інших деталей цього рішення.

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